推動森林碳匯 環保署擬簡化計算方法

國發會3月底公布台灣2050淨零路徑，其中有22.5百萬公噸難以削減，將透過碳匯抵消；環保署今天表示，現行已有溫室氣體抵換專案，但從未有單位申請「森林碳匯」，其實過去就有森林碳匯的計算方法，只是較為複雜，目前正在跟農委會討論簡化方法。

經濟部水利署昨表示，今年初已挑選「東埔蚋溪木屐寮滯洪生態園區」及「石門水庫周邊園區」申請「造林與植林」碳匯專案抵換，不過無法具體計算出可提供多少碳匯。

環保署環管處長蔡玲儀今天表示，現在已有方法可計算森林碳匯，但尚未收到水利署兩項碳匯專案申請，若有任何需要或疑慮，都很樂意協助及說明。

蔡玲儀表示，環保署108年就提出溫室氣體抵換專案，民眾或企業透過自願性減碳、種樹等碳匯工作可以獲得減量額度，不過現在最多是能源、製造業、工業等領域申請抵換，未有任何單位申請森林碳匯。

針對森林碳匯計算，蔡玲儀說，農委會過去就已經提供過計算方法，但還沒有農民或企業按照此方法申請，正在跟農委會共同討論，計算方法是不是可以訂得更簡便，讓執行上更順利，或考量提供更多輔導及協助。

蔡玲儀表示，每年溫室氣體排放清冊報告都有統計數據，包括溫室氣體排放及碳吸收數量，其中就包括林地貢獻的碳匯，不過2050年淨零策略不只是增加森林碳匯，土壤、濕地都可以吸收二氧化碳，是未來要努力增加的目標。

蔡玲儀說，種樹造林減碳要花很多時間，以國外經驗而言，一公頃森林一年可吸存的碳為10公噸，相對運具電動化、汰換燈具等的成本效益較小，但可以提供生物多樣性等生態功能，仍應鼓勵。