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國內疫情拉警報 今起需持快篩陰性才能進高雄港工作

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
國內疫情拉警報，台灣港務公司表示，4月6日上班日進入高雄港區的相關工作人員，均需持4月5日以後之家用快篩陰性證明照片(或醫院檢測報告)，始能進入高雄港區作業。圖／港務公司提供
國內疫情拉警報，台灣港務公司表示，4月6日上班日進入高雄港區的相關工作人員，均需持4月5日以後之家用快篩陰性證明照片(或醫院檢測報告)，始能進入高雄港區作業。圖／港務公司提供

國內疫情拉警報，台灣港務公司表示，4月6日上班日進入高雄港區的相關工作人員，均需持4月5日以後之家用快篩陰性證明照片(或醫院檢測報告)，始能進入高雄港區作業。

高雄港務分公司昨下午在中島區34號碼頭管制站及55號碼頭管制站設置快篩站，提供須進入中島區工作但未備有家用快篩試劑之人員快篩。

根據港務公司統計，昨下午共計提供5045劑快篩試劑，截至今天上午回收3975劑，快篩結果皆為陰性，回收率約78.8%。

高雄港務分公司強調，自今天中午12時起均須備妥快篩陰性證明照片(或醫院檢測報告)，始能進入港區，如未在港區進行快篩者，應自行購買快篩試劑進行快篩並拍照供進港時查驗。

高雄港務分公司表示，再次提醒港區相關業者與從業人員，港區開工前篩檢是以業者自備或高雄分公司提供之家用快篩試劑自行篩檢，篩檢後將健保卡、快篩結果同時拍照並寫上日期作為進港查核證明，高雄市政府於市區開設之篩檢站是提供匡列對象專用之社區篩檢站，請港區從業人員切勿到社區篩檢站，以免影響篩檢站秩序。

快篩 高雄港 篩檢站

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