驚！ 清明連假首日國道車禍180件 較去年同期增4成

4天清明連假甫結束，根據高速公路局統計，四天連假，平均每日國道全線雙向交通量為110.5百萬車公里(mvk)，較110年清明節連假同期減少4.3%，不過值得注意的是，最高事故件數為首日的180件，較110年同期增加43%。

高公局表示，僅管交通事故增加，以及首二日濕冷天氣因素影響，不過整體壅塞狀況並未惡化，顯示整體疏導仍發揮一定成效。

高公局表示，交通量統計方面，連假期間每日雙向交通量介於106.2~113.3百萬車公里之間，平均交通量為110.5百萬車公里，較110年同期平均115.5百萬車公里減少4.3%。

其中，南向交通量，以首日之64.9百萬車公里最高，北向以收假日之63.5百萬車公里最高，雙向以第3日113.3百萬車公里最高，為平日的1.3倍；另國5平均交通量為3.1百萬車公里，與110年同期平均相近，不過仍為國5平日之1.2倍。

值得注意的是，清明節連假肇事件數最高為首日達180件，較110年同期126件增加43%，影響國道車流甚鉅，所幸事故處理時間多數在20分鐘內，降低事故對整體車流影響。

行車方面，高公局表示，這次清明節連假每日壅塞比例(即每半小時行駛速率低於40公里之路段與時段占全路段全日比例)介於0.6%~2.9%之間，平均為1.9%，與110年清明節連假差異不大，顯示整體疏導仍發揮一定成效。

國5交通狀況部分，高公局表示，南向在實施匝道封閉及高乘載管制下，路況大致正常，僅第1日有壅塞情形，第1日南向尖峰日壅塞比例為9%較110年同期13%減少4%；北向在實施高乘載管制下，收假日壅塞延時已提早2小時紓解，高乘載管制提前於7時結束，第3、4日北向尖峰日平均壅塞比例為23.5%與110年同期相近。