南橫4月底有條件通車 管制時段、車種一次看清楚

歷經12年的修復工程，南橫公路即將在4月底全線有條件通車。交通部公路總局長陳文瑞表示，南橫最後一段路「梅山口至向陽段」，通車原則上比照梅山口到天池的通車條件，針對車種、時段進行管制，只要沒有發生交通事故，或是天災落石等情況，高雄到台東將「一路暢通」。

公路總局表示，目前梅山口管制站至向陽交控設備位置，全長約45公里，總計設置了34支CCTV、5座無線電基地台、4組車牌辨識系統、1組落實告警系統、1組對向來車告警系統、3組行車管制號誌，另外在大關山隧道還設置了4組緊急聯絡電話，未來通車後，將利用車牌辨識系統協助通車管制作為。

陳文瑞表示，南橫公路從民國98年莫拉克風災後，就因為受損嚴重封路，經過12年施工努力逐段修復，一路從從104年寶來修復到桃源，到109年的梅山口到天池，如今又經過公路總局工作同仁施工團隊努力，天池到向陽段，將於今年4月達到安全通車條件。

陳文瑞表示，由於目前南橫公路還是屬於臨時便道，所以從109年一月的梅山口到天池就是採取有條件通車，包括車種、管制的時段都有做限制，所以這次梅山口到向陽，原則上也將比照辦理。

公路總局表示，考量山區公路危害度、脆弱度及暴露度等風險，且為顧及行車安全及山林永續生態發展，4月底通車後，僅開放5公噸以下貨車、9人座以下客車、大型重機及機車通行；開放時間為每天上午7時至下午2時，星期二及星期四為道路管制日，不開放通行。

公路總局表示，梅山口管制站(台20臨105線0K)、向陽管制站(台20臨105線44K)二端都設有車牌辨識系統，車輛必需完成辨識車號登記後方可進入。下午3時，將由保全人員及地方警察單位由大關山隧道兩側隧道口往梅山口端及向陽端進行勸離用路人，下午5時前全部淨空。

公路總局表示，開放採無總量管制，如開放時間出現車流壅塞，將立即配合警方實施交通管制措施，調控進入管制路段車輛數及疏導用路人迴轉。若遇颱風期間、地震、大雨、山嵐起霧、道路結冰、邊坡坍方、土石流等天災，將即時封閉道路，禁止人車進入(除公務目的車輛外)。

公路總局表示，若在非開放通行時段擅自進入者、開放通行時段內未經梅山口管制站及向陽管制站登記者，除責令其立即駛離管制路段外，並依道路交通管理處罰條例開罰900元至1800元。