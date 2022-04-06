2030年減排目標年底出爐 環保署：會兼顧經濟及減碳

我國溫管法設定2030年減排目標20%，但COP26去年通過2030年減排45%的決議，環保署今天重申，年底會提出2030年新的減排目標，希望從原本的20%提昇到更高，會在顧及經濟成長狀況下，兼顧碳排放下降。

環保署環管處長蔡玲儀表示，各國都會提出「國家自定預期貢獻」，衡量本身狀況訂定減碳目標，例如中國2030年才會「碳達峰」，而IPCC第三工作組報告則認為，無論要控制升溫1.5度或2度，都應該在2025年前達到峰值，各國要衡量自身國情設定減量目標，並沒有具體規範。

蔡玲儀表示，台灣碳峰值為2007年，當時溫室氣體排放一年超過3億公噸，現在已經降到2.6億多公噸，雖然降幅不算大，但峰值已經過了；過去溫管法設定2025年減10%、2030年減20%、2050年減半，但現在有了2050年淨零目標，因此當然要檢討2030年目標，衡量能否提升。

蔡玲儀說，一定要顧及經濟成長，例如透過技術讓碳排放跟經濟成長脫鉤，另外節能力道也很重要，許多產業或住商部門都還有很大的節能空間，或提升能源使用效率，希望在維持經濟成長狀況下，也可以兼顧碳排放下降。

COP26去年通過2030年減排45%的決議，並要求各國在今年底重新研提2030年目標，蔡玲儀說，雖然台灣不是締約方但也會遵守，年底前會提出2030年新的減排目標，在淨零路徑策略上，能源部門要推動再生能源、加強節能，運輸部門在轉型過程中，要將化石燃料汰換成電力使用，當然還是會導致用電增加，但要討論對2030年的減碳效果，以及擬訂相關政策搭配。

針對溫管法修法進度，蔡玲儀表示，目前還在行政院審查當中，力拚四月送進立法院，由於立法院現在還有12個以上的草案版本，近期正在做每個版本的比較。