2030年減排目標不明 學者籲盤點政策否則恐淪畫大餅

我國今年底將重新研提2030年減排目標，立委今天表示，2030年是不可迴避的議題，應聚焦評估重要領域，才能提出滿足各方期待、但又能達到的目標；學者指出，台灣恐怕連2030年減排20%都做不到，若不及早盤點可行政策並落實執行，可能只會淪為畫大餅。

環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟今天舉辦「氣候立法座談會」，邀請學者、立委、民間團體代表討論氣候立法跟達成淨零碳排的重要性。

台灣氣候聯盟秘書長彭啟明表示，IPCC第三工作組報告指出，過去十年溫室氣體排放達到巔峰，若不立即深度減碳，全球增溫控制1.5度是不可能的，雖然溫室氣體持續上升，但再生能源價格成本大幅下降八成五，台灣去年公投也清理核能問題，已經不需要再爭論是否使用再生能源。

彭啟明表示，國發會上周提出的淨零路徑架構相當積極，不過朝野應該要有更強大的政治宣示及動力，包括主責單位、預算等都要更精確，尤其2030年減碳目標更要趕快提出。

針對2030年，民進黨立委洪申翰表示，台灣必須提升原本兩成的減排目標，但對於每個國家不同情境跟國際分工角色，要更明確精準考慮，以及還有哪些工具可能被低估，包括地熱、生質能，甚至節能、能效及需求面管理等，可以訂定半年時程「聚焦評估」，才可能在年底提出可以滿足各方期待、又做得到的數字。

台大風險社會與政策研究中心主任周桂田表示，國際要求2030年減排45%，台灣一定達不到，甚至連減排兩成都有難題，現在應該盤點到2030年前可以做哪些事，包括智慧電網、儲能系統、再生能源、碳費甚至調整電價。

周桂田說，每個環節都牽涉整體問題必須推估，要透過盤點議題及提出預算，並設定架構底下的目標才能在2030年前有所成果，否則現行執行動作相當慢，若繼續下去只是畫大餅。

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫表示，台灣過去宣示2030年減排20%，世界各國包括我國環保署今年底也會設定更積極目標，台灣在2007年達到碳巔峰，現在溫室氣體排放僅占全球0.56%，且愈來愈少。

林子倫表示，台灣應該思考其中的戰略地位，因為許多關鍵產業不一定要逼到淨零極限，應該用自己的節奏跟步調，不是2030年就要達到減排50%甚至60%，台灣應以整體戰略思考每個目標設定，並以國發會提出的淨零框架作為基礎。