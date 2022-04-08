繼《啟示錄》講座後 「新天地教會」中級課程3月31日起上線

7萬人參與新天地線上講座、7千人報讀進階課程、2千名牧師簽署MOU

繼講解《啟示錄》及《天國奧秘比喻和實狀》後，「新天地耶穌教證據帳幕聖殿」（以下簡稱「新天地教會」，總會長：李萬熙）新一季講座《新舊約聖經章啟示見證》將於3月31日至6月27日每週一、四，在台灣時間上午9時在YouTube官方頻道上線。

免費中級課程，聖經理解大躍進

《新舊約聖經章啟示見證》講座為「新天地教會」免費聖經教育中心「錫安基督教宣教中心」的中級課程，透過該課程，學員可以確認聖經6千年間由神預言和成就的法則、瞭解《啟示錄》的預言和成就，並且準確理解新舊約聖經的整體內容。

3月31日，李萬熙總會長為中級課程做特講 圖／新天地教會提供

劃時代內容見證神的約定

中級課程聚焦於聖經核心章節，將按照《神的約定》、《亞伯拉罕和啟示錄》、《按照天上的靈界創造的肉界天國》、《選民背道、滅亡、救恩的順理》、《舊約和新約封住的書卷和啟示》及《守約之人和不守約之人的結局》等課程順序，循序漸進地進行。此系列課程共計25課，由「新天地教會」12支派支教會擔任講師，透過分享新舊約主要章卷的劃時代內容來見證神要成就的目標以及如今得救的方法。

李萬熙總會長為中級課程拉開序幕

這門備受期待的中級課程已於3月31日登場，由李萬熙總會長透過特講座為中級課程拉開序幕，李萬熙總會長以「新天新地證據帳幕聖殿」為題，說明聖經整體内容以及中級課程的目標。李總會長表示，「繼《啟示錄》講座和初級講座後，中級課程講師也將聖經新舊約寫在心上，成為『行走的聖經』。」李總會長也提醒學員聽了講座後如有疑問，一定要記下來隨時提出，辨明聖經的真理。

「新天地教會」講座總觀看次數逾1500萬次

「新天地教會」近2年推出的課程講座，皆獲得廣大迴響。去年10月「新天地教會」12位支派長線上講解《啟示錄》全卷，「錫安基督教宣教中心」講師也從去年底開始講解了初級課程的24課。直到目前爲止，已有超過7萬人參與初級課程講座，海内外也有7千多人報讀進階教育課程，其中有超過3千人進入「錫安基督教宣教中心」的常規教育課程。截至今日，「新天地教會」各場講座的總觀看次數已超過1500萬次，並有超過2千位牧師簽訂諒解備忘錄(MOU)並申請教材，當中共計有超過1百名韓國牧師、傳道士及神學生加入「新天地教會」的常規課程。

錫安基督教神學中心-中級課程大公開 圖／新天地教會提供

有神同在，才能解開聖經至高的奧秘

根據教會相關人士表示，「新天地教會」正在飛速成長，許多牧師都在向「新天地教會」申請教材及邀請派遣講師，正因為有神同在，「新天地教會」才能傳講人類至高的話語。過去大眾對聖經奧秘無從知曉，現在可以透過「新天地教會」的課程和講座，明白神所應許的啟示之道。

「錫安基督教宣教中心」中級課程《新舊約聖經章啟示見證》已於3月31日上線，欲收看者請即刻登錄「新天地教會」YouTube官方頻道：https://www.youtube.com/c/新天地耶稣教证据帐幕圣殿