陽明交大醫院牙科診療再升級 數位化服務特殊身障需求

陽明交大醫院是宜蘭唯一提供特殊需求牙科醫療的醫院，有鑑於牙科數位化成為趨勢，藉由數位化技術可以使假牙、補牙及植牙更精準迅速。院方在新民院區成立數位口腔重建中心及擴建特殊需求者牙科醫療服務示範中心今天啟用，獨立診間寬敞舒適，可服務更多病患。

身心障礙者看牙不方便，有些甚至要全身麻醉，以致很多牙科醫療院所缺乏專業設備，不收身障病患。陽明交大醫院前院長羅世薰看到需求，104年針對特殊需求者開設牙科醫療服務示範中心，全國少見的到宅服務，至今照顧過無數身心障礙者。

陽明交大醫院專科團隊包括口腔顎面外科、特殊需求牙科、牙周病專科、牙髓病專科、齒顎矯正專科、兒童牙科、贋復牙科、家庭牙醫學科等，20幾位牙醫師陣容，病患爆滿，常有人掛不到號，所以院方除了在蘭陽院區原有醫療外，更擴建新民院區，兩個院區都可以看到病患就醫資料。

科技進步，牙科數位化成為趨勢，醫院今天成立「數位口腔重建中心」，口腔醫學部涂曦丰主任表示，該院從2015年起導入數位口腔醫療，購入口內掃描機，2017年引進電腦輔助設計與製造系統，有專任牙技師負責數位製作，由2017年至2021年累積超過3000顆假牙的設計與製作，經由熟練的設計製作與流程改善，能夠達成磨牙、取膜、設計及完成假牙，一日內完成。

植牙重建的手術也能利用數位化處理電腦斷層影像與口內掃描檔，預估植體位置，設計出手術導板以精準執行植牙手術；矯正治療也受益於數位化，以軟體模擬牙齒的移動，進而列印出多付牙套而達成所謂的隱形矯正；正顎手術使用3D虛擬手術計畫，準確評估顎骨的切割與移動。