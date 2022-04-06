中橫關原路段又坍方搶通 工務段實施夜間封路
中橫公路台8線117.4公里關原路段，已超過1周陸續有崩坍土石滑落情形，今天再次發生坍方及間歇落石等狀況，道路一度阻斷無法通行，經過搶修後，現已開通。由於邊坡不穩定，公路總局太魯閣工務段表示，今天下午5點起，仍實施夜間預警性封路，封閉台8線關原至洛韶路段。
太魯閣工務段指出，台8線117.4公里關原路段災害搶修路段採日間搶修、夜間預警性封閉，原訂上午7時開放通行，因清晨再度發生坍方及持續間歇落石等邊坡失穩情形，延後至中午12點前搶通，道路搶通後，人員將持續查看路況，戒護人車通行。並於下午5點起，封閉台8線114.6公里至151.7公里路段。
工務段表示，因邊坡含水量高、土石易鬆動，仍有繼續向上抽坍潛勢，工務段人員雖全力維持道路通行，但路況隨時會有變化，建議用路人非必要請暫時避免通行災害路段，
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