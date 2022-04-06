家居品牌CRATE & BARREL六項退運 因塑膠碗盤不耐酸

中國製塑膠碗盤被衛福部食藥署檢出多數因不耐酸而遭退運、銷毀，其中包含百貨也有設櫃的家居品牌CRATE & BARREL，其進口的碗盤就有六項不合格。食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，中國製塑膠碗盤自去年10月起就因大量不合格而採逐批查驗，原本管制措施至本月底，現將延長至7月24日。

食藥署今公布邊境檢驗不合格名單，共13項產品不合格，包括日本安康魚肝、越南鮮蚵肉、法國牛肝菌菇等，而其中就有七項為中國製塑膠餐具。

這些不合格塑膠餐具，特力恩瑞股份有限公司進口的產品有六項不合格，包括Scalloped 爆米花桶、Lunea 美耐皿點心沾醬盤、Lunea碗、Lunea平盤、Lunea餐盤、Lunea托盤，經4%醋酸在攝氏60度下加熱30分鐘，溶出試驗的蒸發殘渣值最高為160ppm、最低為36ppm，皆超過標準的30ppm，製造商為CRATE & BARREL HOLDINGS, INC.。

另外，台灣美耐皿工業股份有限公司自中國進口的「DYNASTY美耐皿餐具」經4%醋酸在攝氏60度下加熱30分鐘也發現蒸發殘渣值31ppm，製造商為宏冠美耐皿。

陳慶裕表示，這些產品皆為甲醛-三聚氰胺為原料的食品容器具，因此以醋酸模擬盛裝酸性食物的狀況進行檢驗，溶出殘渣超標代表這些產品不耐酸，品質不佳。

他表示，美耐皿工業股份有限公司公司與特力恩瑞股份有限公司進口的產品在海關稅號不同，分別為「微波用餐盒、保鮮盒、環保水杯」和「一般塑膠碗盤」，因此接下來採取的管制措施也不同。