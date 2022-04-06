沒確診也憂鬱！最新研究：新冠疫情兒少憂鬱、焦慮增加

國內疫情延燒，各級學校已有1667名學生確診，全台13縣市更有99所學校、因學生染疫被迫停課。最新研究指出，青少年在新冠肺炎大流行期間，憂鬱及焦慮增加一倍；另項研究發現，即便沒有確診的人，可能因為社交、生活型態被中斷，而出現大腦發炎，影響心理健康。

根據現代神經免疫學研究發現，壓力、精神疾病都可能造成腦神經細胞的發炎反應。《大腦、行為和免疫期刊》期刊發表的研究指出，即使沒有確診新冠病毒的人，仍可能因疫情期間社交、生活型態中斷，出現大腦發炎，產生疲憊、注意力不集中和憂鬱等狀況，嚴重影響心理健康。

根據2021年《JAMA Pediatrics》另一項研究指出，比較疫情期間與尚未流行前的水平，發現青少年憂鬱、焦慮增加一倍。全球有四分之一的青少年在臨床上焦慮症狀升高，顯示新冠肺炎不只造成身體健康威脅，心理層面問題更是全球的重大議題，特別對兒童、青少年的影響。

董氏基金會近日也觀察，兒童、青少年在面對疫情2年多以來，出現許多不安感，包括「沒辦法和同學出門玩，覺得越來越疏遠」、「在家看新聞覺得恐慌」、「戴口罩一直長痘痘，有容貌焦慮」、「生活日夜顛倒，爸媽一直唸我，我覺得好煩」等心境。

衛生福利部與董氏基金會合作，製拍「防疫不防心-說出來，鬆口氣」影片，邀請全能藝人黃子佼參與拍攝。片中青少年們分享疫情下的種種限制、改變，與朋友不能見面覺得疏遠；在家學習、課業壓力仍是很重；居家上網時間增加，生活作息日夜顛倒，容易與家人、父母有衝突；每天看一樣的新聞，混亂的訊息讓自己很焦慮、很煩等等。

黃子佼分享，用說出口或是寫下來的方式，覺察內心想法，有助於釐清自己焦慮的感受，並可上董氏基金會心情頻道聊天室，線上有專業的心理師、精神科醫師提供建議，也有其他網友可在線上討論交流想法。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，國外已有研究證實，透過網路提供的治療方案，能有效預防年輕人的焦慮和憂鬱；董氏基金會早於2004年設立的「心情頻道聊天室」，每週五晚間8：00-9：30開放，提供青少年在此平台紓發情緒、提出疑問，與專業的精神科醫師或心理師互動及討論，此平台具私密性、專業性同時有同伴交流支持的力量。

葉雅馨提醒，青少年壓力會反映在情緒與身體上，試著寫下來或說出來，當一一列出，會訝異自己已承受了這麼多。有了自我覺察，就能適當調整解決，化壓力為助力。