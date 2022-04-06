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男性因呼吸中止症影響勃起 大林慈濟團隊找到解方
男性因睡眠呼吸中止症影響勃起功能，大林慈濟醫院如今找到解方，耳鼻喉頭頸外科主任黃俊豪與腎臟科醫師陳宜鈞發現手術治療睡眠呼吸中止症，可降低21%未來產生勃起功能障礙的風險。此研究日前更獲國際男性期刊刊登。
黃俊豪表示，臨床上睡眠呼吸中止症患者，常有上呼吸道阻塞與肥胖問題，睡覺時容易缺氧，交感神經過度旺盛，血管也容易動脈硬化，全身慢性發炎等等現象，容易發生心血管疾病、聽力退化、耳鳴、眩暈、老年癡呆，甚至容易發生心肌梗塞、中風、癌症等等，更有可能會影響「性福」。
黃俊豪團隊分析， 1997 年至 2012 年台灣健保資料庫中18歲以上，罹患睡眠呼吸中止症的成年患者，研究手術治療睡眠呼吸中止症，探討是否可以降低未來勃起功能障礙的風險。
根據 3:1 傾向評分匹配，找出8337 名接受手術治療睡眠呼吸中止症的患者和2779 名未手術治療睡眠呼吸中止症的患者，比較兩組患者未來產生勃起功能障礙的發生率與風險比率。
結果顯示，追蹤總共 64916人年之中，有3.6%患者出現勃起功能障礙。其中，手術治療組和未手術治療組的勃起功能障礙發生率，分別為每 1000人，有 55.8人和 76.1人。
多變量 Cox 比例風險分析顯示，評估校正年齡、慢性病、居住地區、經濟狀況、就醫次數、服用抗憂鬱藥物等干擾因子之後，發現手術治療睡眠呼吸中止症，可降低21%未來產生勃起功能障礙的風險。此一研究結果獲國際性男性醫學領域「男性學」期刊(Andrology)刊登。
黃俊豪建議，有睡眠呼吸中止症的民眾，應積極接受減重、藥物、手術、或者正壓呼吸器等整合性治療，改善睡覺時血氧濃度，穩定交感神經，減緩血管動脈硬化與全身慢性發炎等等現象，如此才能降低未來勃起功能障礙風險，並提升「性福」。
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