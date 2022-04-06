不滿台鐵公司化黑箱 台鐵產工千人連署五一休假上街頭

立院法交通委員會明天即將審台鐵公司化條例草案，不滿交通部未充分溝通就先送審，台鐵企工擬在五一勞動節發動「合法休假」抗議，台鐵產工今表示，支持企業工會五一依法休假行動，目前已有上千位同仁完成連署，同時也邀請企業工會一齊號召同仁五一上凱道參加勞動節遊行，讓社會大眾看見鐵路員工的訴求，爭取讓所有旅客及員工能平安回家的路。

台鐵產工表示，台鐵近幾年接連大小事故頻傳，擔心的不只是每天通勤的旅客，還有日夜都在崗位上工作的鐵路人，我們期待的是可以讓家人安心出門，平安回家的工作，所以五年前新進的員工們站出來，成立產業工會要求改革、爭取安全。

產工表示，但遺憾的是，在普悠瑪、太魯閣事故後，我們看到的是虛應故事的改革，產工提出來的六項安全訴求，教育訓練標準化、設備改善要即時、提升待遇要落實、安全管理要優化，監理機制防黑箱、產工基層要參與，不僅沒有一項達成，去年更花了所有的心力在處理公司化說明會，而不是在安全溝通上面，對外不僅無法給予家屬即時協助，對內也令基層心寒。

產工質疑，台鐵局跟交通部倉促上架的公司設置條例，不僅無法保障安全，更可能將員工及旅客的安全與企業營利放在天平的兩端，細看設置條例內容，不斷強調資產、財務的分配，即便裡面提到許多虧損該如何負擔或是員工的保障，聽在第一線基層的耳中，都彷彿空白支票。

產工表示，交通部長王國材接受新聞訪談時，提到將採納工會版本五項條文，先不論其中雙方文字敘述差異，內涵相同予以採納之處，有關安全的條文將修訂草案部分文字為「台鐵公司對於行車安全具關聯的核心業務，應確實依相關法令規定執行」，不僅規範事項空洞，更迴避了基層一直詬病的相關法令與現實作業不符問題。

此外，王國材也提到相關的薪資待遇要避免像中華郵政從業人員薪水打七五折，同工不同酬導致員工間有間隙，不過產工質疑，具體方案都還沒出來，根本先射箭再畫靶。最後是所謂第三方評鑑，依然是請交通部下轄的中華顧問工程司辦理，而非行政院層級的獨立機構。

產工強調，在未達成產工六項安全訴求前不應貿然通過公司設置條例，呼籲交通委員會的召委應該要停止審查公司設置條例，要求臺鐵提出具體安全改革事項，有爭議的條文不能強硬闖關。

產工也提到，今年清明連假前夕，東南水泥公司因承包商拆除水泥塔未按照計畫，坍塌的工安事故，造成高鐵無預警斷電，影響數萬名旅客的返鄉受延誤。工地監督失靈，承包商缺乏基本危機意識，公眾的安全層層外包，這些在太魯閣事故滿一年的今天看起來，顯得格外怵目驚心。

產工說，我們可以看到，絕不是公司組織就不會發生工安事故，交通部一直將台鐵公司化與安全畫上等號，利用不轉型就無安全來混淆輿論視聽，監督失能和外包文化的問題卻被擱置。

產工表示，已經送出調整事項進行調解，台鐵要安全，改革必須要有三個參與及三項承諾。因此要求，安全改革、資產分配及財務評估會議、事業單位營運管理會議三項，需要產工基層的參與。

另外是三項承諾，包括薪資應比照「交通事業郵政轉調人員資位待遇表」；承諾現職營運人員與未來新進人員待遇不應打折扣，應比照資位人員提升。否則現職營運員領取跟基本工資差不多的待遇留不住好的人才。另也應承諾變更現有班制(例如：四輪三班)時，需與本會協商。

產工表示，現行三班制在人力不足情況下，不顧人力需求問題，強迫人員排休，造成去年的潮州跟海端事故3死1傷，就是工作現場違反台鐵安全工作守則，未有足夠人力進行軌道工作。

產工說，安全改革要由下而上，傾聽第一線的心聲，補足人力和資源，改善工作流程，而不是在設備和流程尚未優化前，就不斷精簡人力，壓低待遇，造成訓練斷層、人才流失，也讓營運更加綁手綁腳。如果重視鐵路安全，請同意工會訴求讓調解成立，簽下白紙黑字才是安全的真保障。