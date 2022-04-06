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7-ELEVEN推「瘋媽祖」實用超萌週邊預購 免出門App就能線上祈福

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
OPEN POINT App推出「媽祖線上祈福」服務，遠距也能庇佑保平安。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT App推出「媽祖線上祈福」服務，遠距也能庇佑保平安。圖／7-ELEVEN提供

年度最大的宗教盛事即將於本週展開，但近期疫情蠢蠢欲動，想要兼顧防疫與祈福，7-ELEVEN提供多種線上、線下參與「瘋媽祖」盛事的方法，讓民眾不出門人擠人也能安心求庇佑。

長達9天8夜的2022年大甲媽祖繞境將於4月8日起駕，7-ELEVEN今年推出大甲媽、白沙屯媽祖以及鹿港天后宮系列週邊，門市預購即日起推出「瘋媽祖」專區，包括烙印Q版媽祖肖像的祈福平安蜂蜜蛋糕以及永保安康米棒禮罐，內附平安開運1元錢母1枚；另還有多款白沙屯媽祖週邊，從食品到日用品一應俱全，像是8入錢母組、香氛光明燈以及鴻運蠟燭，讓信眾宅居生活也能受到媽祖的庇佑，更享指定商品任選2件9折優惠；OPEN POINT App即日起推出「媽祖線上祈福」服務，讓信眾可遠距祈福，同步更獨家販售鹿港天后宮跨界合作超萌小神衣，讓信眾隨身攜帶保平安。

為了響應防疫優先政策，7-ELEVEN即日起也推出「鎮瀾宮 × 天后媽祖娘娘遠端保庇你」活動，信眾透過OPEN POINT App的「ibon售票」功能即可遠距祈福，共有6款平安金可求，包含補財庫、求功名、消災延壽、防小人、求姻緣、求子補孕，每款皆888元，由鎮瀾宮專人代為燒金祈福，還附贈專屬幸運小物宅配送到家，信眾可居家線上看繞境直播、線下鎮瀾宮代祈福、除煩惱。

另外，7-ELEVEN門市更首次推出「鹿港天后宮爽爽貓小神衣」護身符，分別為黃色的「健康款」及粉紅色的「平安款」，特別跨界合作在地歷史悠久的鹿港天后宮，還與超人氣爽爽貓及小勞撫聯名設計，祈福商機也賣萌。因相傳神明身上穿過的舊神衣有保佑平安、趨吉避凶的涵義，故特別選用小神衣造型，內附「過香爐平安符」、「繩結」、「祈福小卡」，4月8日起限量預購開搶。

年度最大的宗教盛事即將於本週展開，7-ELEVEN推出大甲媽、白沙屯媽祖以及鹿港天后宮系列週邊，邀請全民一起瘋媽祖。圖／7-ELEVEN提供
年度最大的宗教盛事即將於本週展開，7-ELEVEN推出大甲媽、白沙屯媽祖以及鹿港天后宮系列週邊，邀請全民一起瘋媽祖。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市特別跨界合作在地歷史悠久的鹿港天后宮，還與超人氣爽爽貓及小勞撫聯名設計，祈福商機也賣「萌」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市特別跨界合作在地歷史悠久的鹿港天后宮，還與超人氣爽爽貓及小勞撫聯名設計，祈福商機也賣「萌」。圖／7-ELEVEN提供

白沙屯媽祖 鹿港天后宮 鎮瀾宮 7-Eleven 大甲媽祖

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