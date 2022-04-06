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大甲媽遶境4月8日登場 氣象局推行動預報車即時報天氣

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象局將於4月8日、11至12日及15日，分別在鎮瀾宮、新港旅客中心、新港分駐所及花壇鄉文德宮前設置行動氣象服務站，以跑馬燈方式呈現即時氣象資訊。圖/氣象局提供
氣象局將於4月8日、11至12日及15日，分別在鎮瀾宮、新港旅客中心、新港分駐所及花壇鄉文德宮前設置行動氣象服務站，以跑馬燈方式呈現即時氣象資訊。圖/氣象局提供

大甲媽祖遶境即將在4月8日起駕，氣象局表示，為了方便信徒掌握即時天氣，今年繼續和鎮瀾宮合作，自4月8日起，為為期9天8夜的大甲媽祖遶境進香活動，提供精緻的客製化氣象資訊服務。

氣象局表示，一年一度的遶境活動均吸引大批信眾徒步參與，活動期間適逢天氣變化多端的春季，為了讓信眾及工作團隊及早獲得天氣變化的資訊，使活動更安全、便利，今年循往例合作加強氣象資訊服務，於活動期間透由行動氣象觀測車，沿途掌握天氣現況與提供即時訊息，可在劇烈天氣發生前，立即通知鎮瀾宮服務團隊。

此外，4月8日、11至12日及15日，分別在鎮瀾宮、新港旅客中心、新港分駐所及花壇鄉文德宮前設置行動氣象服務站，以跑馬燈方式呈現即時氣象資訊，並由氣象局資深預報員伍婉華在現場報導活動期間的天氣變化，提醒信眾提前做好準備。

氣象局表示，為了感謝民眾參與，活動期間至服務站互動或拍照打卡，即可獲得限量紀念品，歡迎信眾親臨駐點氣象服務站。

氣象局說，遶境期間也為此次遶境活動鑾轎駐點廟宇，客製化「媽祖遶境氣象服務網」，信眾可於鎮瀾宮官網所提供之連結，或透過行動裝置下載該局App「中央氣象局W-生活氣象」，或追蹤該局Facebook「報天氣-中央氣象局」粉絲團等多元管道，獲得最新的天氣觀測或預報相關資訊，以提前規畫行程和準備衣物。IMAGE_16537421_CENTER@-->

氣象局 大甲媽祖

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