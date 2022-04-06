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高鐵母親節加開10班車 4月8日開放訂票

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
母親節將至，台灣高鐵公司今表示，5月6日至5月9日，規畫母親節疏運，期間加開10班次列車（南下8班、北上2班），總計4天提供623班次列車的旅運服務。圖/報系資料照
母親節將至，台灣高鐵公司今表示，5月6日至5月9日，規畫母親節疏運，期間加開10班次列車（南下8班、北上2班），總計4天提供623班次列車的旅運服務。圖/報系資料照

母親節將至，台灣高鐵公司今表示，5月6日至5月9日，規畫母親節疏運，期間加開10班次列車（南下8班、北上2班），總計4天提供623班次列車的旅運服務。4月8日凌晨零時起開放購票。

高鐵表示，為鼓勵大學生搭乘安全、便捷的高鐵列車返家，有更多時間陪伴媽媽，高鐵公司也特別於5月6日、9日，在既有大學生優惠班次外，再加碼提供12班次「大學生5折孝親優惠列車」，歡迎大學生多加利用。

高鐵表示，「T Express行動購票」App 已推出「智慧語音訂票」全新功能（使用時請更新至6.30以上版本），透過中文語音或文字輸入方式提出訂票需求，系統就會逐步引導旅客，完成座位預訂。

對於想帶媽媽出遊的旅客，台灣高鐵也提供多樣化旅遊產品，包括高鐵假期、飯店聯票與國旅聯票等，內容均包含高鐵優惠車票，另可搭配飯店住宿、租車優惠、熱門票券或旅遊行程等。以入住國旅最熱門的晶華酒店或福華飯店集團為例，五月底前於飯店官網訂房即享加購高鐵車票最低65折起優惠。

高鐵提醒，配合政府防疫指引，敬請旅客自進入車站大廳起即佩戴口罩並配合量測體溫後進站搭車，乘車時亦請全程佩戴口罩。目前高鐵車站及各車次列車均開放旅客在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下飲食，惟飲食完畢後，仍須佩戴口罩，敬請旅客遵守規定。

高鐵 母親節

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