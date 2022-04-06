高二生打完疫苗突「鬼剃頭」 醫師檢查皮膚過敏惹得禍

新竹1名健康高二男學生，最近一個月掉髮嚴重出現「鬼剃頭」，父母原懷疑是打疫苗惹的禍，到醫院檢查才發現是過敏引起的皮膚炎導致落髮，醫師建議改變洗頭方式與使用溫和洗髮精，加上藥膏和口服藥治療，一周後原本鬼剃頭的地方也慢慢長出頭髮，男學生也恢復自信笑容。

高二男學生最近落髮嚴重，父母因懷疑與2周前打BNT疫苗有關，而帶他到中國醫藥大學新竹附設醫院兒童過敏免疫風濕專科求診，醫師楊晶安對男學生抽血檢驗全身性自體免疫相關因子，結果正常。不過卻發現男學生頭皮紅疹、頭皮癢，研判是過敏引起的皮膚炎。

醫師建議男學生改變洗頭方式及使用溫和洗髮精，再加上類固醇藥膏及口服抗組織胺藥物後，經過一周後，原本鬼剃頭掉髮的地方，已經慢慢長出小平頭高度的頭髮。

楊晶安醫師指出，圓禿和基因以及環境有關，高二生的父母親沒有禿頭或其他自體免疫等風濕性疾病史，經過抽血檢驗全身性自體免疫相關因子皆落在正常範圍，但高二生頭皮上出現會癢的紅疹，臉上與背部也有與青春痘混雜的紅疹，初步研判，可能也與過敏及個人體質有關，在外界環境刺激下，引起發炎反應，造成皮膚發紅和發癢，甚至掉髮，與一般圓禿的症狀不同。

因此建議可以使用溫和洗髮精，例如嬰兒異位性皮膚炎或脂漏性皮膚炎專用洗髮精，先將頭皮清潔，協助維持頭皮生理與共生菌叢的平衡，再輔以類固醇藥膏抗發炎。在日常飲食方面，皮膚炎患者要少吃辛辣、油炸等刺激性食物，喝酒、抽菸更應避免。