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西晴東偶雨、明東北季風增強 「4月颱」觀察中

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
今晨觀測資料顯示，台灣附近雲層稀少，無降水回波，花、東山區有零星飄雨，西半部局部地區有「輻射霧」。圖/氣象局提供
今晨觀測資料顯示，台灣附近雲層稀少，無降水回波，花、東山區有零星飄雨，西半部局部地區有「輻射霧」。圖/氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，台灣附近雲層稀少，無降水回波，花、東山區有零星飄雨，西半部局部地區有「輻射霧」。

截至5時23分，本島平地最低氣溫為新竹關西鎮13.1度；各地區平地最低氣溫，北部(新北雙溪區)14.1度，中部(南投中寮鄉)14.2度，南部(台南後壁區)15.6度，東部(花蓮壽豐鄉)13.4度。

吳德榮表示，根據最新(5日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(6)日高壓迴流影響，西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率。氣溫回升；白天北舒適、南微熱，夜間有「輻射冷卻」作用，清晨氣溫偏低，日夜溫差達15度，應注意。

今日各平地氣溫，北部14至29度，中部14至30度，南部16至32度，東部14至29度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明(7)日東北風略增強，僅迎風面北海岸、北部山區雲量稍增、有飄零星小雨的機率，其他各地天氣沒有改變。周五至下周二(8至12日)西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫逐日漸升，西半部白天暖熱，周末至下周二北台高溫亦升至30度以上，中南部更高達32度以上；早晚偏涼、日夜溫差大。

吳德榮表示，各國模式持續模擬南海至菲律賓東方海域一帶，4、5天後，有熱帶擾動活動的跡象；但各模式有「不確定性」，故模擬的數量、位置、強度，皆有顯著差異。歷史資料顯示，「4月颱」直接侵襲台灣的機率是非常低的，但是否會對台灣天氣帶來間接的影響？才是未來觀察的重點。

吳德榮 輻射

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