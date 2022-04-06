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清明連假沒玩夠？劍湖山早鳥入園享優惠 周末再衝一波

聯合報 / 記者黃于凡陳苡葳／雲林即時報導
清明連假沒玩夠？劍湖山早鳥入園享優惠299元，趁著周末再衝一波。記者黃于凡／翻攝
清明連假沒玩夠？劍湖山早鳥入園享優惠299元，趁著周末再衝一波。記者黃于凡／翻攝

清明連假4天卻下了2天雨，玩的不夠盡興嗎？劍湖山再加碼推出早鳥優惠，只要假日早上10點前入園，就可以享有整日暢玩299優惠。早鳥入園活動以交通工具為單位，每輛汽車最多優惠4人，機車最多可優惠2人。

劍湖山推出假日早鳥享優惠，從4月9日至5月2日每周六、日，包含5月2日周一勞動節補假，只要在早上10點前入園，就可享有早鳥優惠299元，相當於3折的優惠票價

早鳥優惠活動以交通工具為單位，每輛汽車最多優惠4人，每輛機車最多優惠2人。參加活動需自行開車或騎車入園，並繳交停車清潔費，轎車120元，機車50元，拿著停車收據到售票口買票就可享有優惠。

另外，劍湖山也公告，最受遊客歡迎的VR Dino 飛越恐龍谷，因每日搭乘人數有限，即日起假日及連續假期採現場預發號碼牌機制，自早上9點30分起，預約額滿即截止，想搭乘可提早到場領取號碼牌。

清明連假沒玩夠？劍湖山早鳥入園享優惠299元，趁著周末再衝一波。記者黃于凡／翻攝
清明連假沒玩夠？劍湖山早鳥入園享優惠299元，趁著周末再衝一波。記者黃于凡／翻攝

恐龍 連假 票價

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