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收假日高鐵出狀況！疑動力異常列車延遲 乘客擠爆月台好無奈
清明4天連假前夕，1日下午高鐵疏運因東南水泥拆廠意外運作大亂，今晚是收假日，高鐵疑似又出現動力異常突發狀況，高雄林姓婦人欲搭乘高鐵249南下列車，原訂晚間6點51分要從台北站出發，列車遲遲沒進站，讓乘客直覺納悶。林姓婦人說，站廈內廣播有說是動力異常列車將延遲，電子看板上可見「列車將延誤23分鐘」等訊息，大批乘客擠在月台一臉無奈，有乘客氣呼呼地說「要投訴交通部長」，249車次乘客直到7點12分終於搭上車。
對此，高鐵表示，台灣高鐵249車次今天下午6時40分，於南港站發車時，發現列車動力無法輸出，經更換備用列車後，249車次於7時4分發車。該列車將於今日晚間回送至基地進行詳細檢查。
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