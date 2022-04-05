聽新聞
test
0:00 / 0:00
連假最後一天國道現返家潮 多處路段多車壅塞
今天是清明連假最後一天，國道下午逐漸出現返家車潮，包括國1北向新竹系統至湖口、台中至台中系統、北斗至員林；國3北向高原至大溪、後龍至竹南及國5宜蘭至頭城都出現多車壅塞的狀況，其餘路段大致正常。
高公局表示，截至下午5時，國道交通量為73.1百萬車公里，預估全日交通量為112百萬車公里。
高公局也提到，今日下午2時12分，國3北向中寮隧道380.5公里發生3小客車追撞事故占用內線車道，造成回堵3公里；下午3時53分，國1北向216.5公里發生2小客車追撞事故占外側車道，造成回堵4公里；下午4時50分，國1北向226公里發生1大客與1小客車追撞事故占外路肩，造成回堵3公里，均影響國道行車順暢。
高公局也提醒，隨著假期即將結束，仍要呼籲民眾出門前務必養足精神，避免疲勞駕駛，行車保持安全距離，善用高速公路1968App掌握即時路況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言