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連假最後一天國道現返家潮 多處路段多車壅塞

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
今日下午2時12分，國3北向中寮隧道380.5公里發生3小客車追撞事故占用內線車道，造成回堵3公里。圖／高公局提供
今日下午2時12分，國3北向中寮隧道380.5公里發生3小客車追撞事故占用內線車道，造成回堵3公里。圖／高公局提供

今天是清明連假最後一天，國道下午逐漸出現返家車潮，包括國1北向新竹系統至湖口、台中至台中系統、北斗至員林；國3北向高原至大溪、後龍至竹南及國5宜蘭至頭城都出現多車壅塞的狀況，其餘路段大致正常。

高公局表示，截至下午5時，國道交通量為73.1百萬車公里，預估全日交通量為112百萬車公里。

高公局也提到，今日下午2時12分，國3北向中寮隧道380.5公里發生3小客車追撞事故占用內線車道，造成回堵3公里；下午3時53分，國1北向216.5公里發生2小客車追撞事故占外側車道，造成回堵4公里；下午4時50分，國1北向226公里發生1大客與1小客車追撞事故占外路肩，造成回堵3公里，均影響國道行車順暢。

高公局也提醒，隨著假期即將結束，仍要呼籲民眾出門前務必養足精神，避免疲勞駕駛，行車保持安全距離，善用高速公路1968App掌握即時路況。

國道 車道

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