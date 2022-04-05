IPCC籲立即深度減碳 環保署：將啟動下一階段社會對話

聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）在台北時間昨天深夜公布第三工作組報告，提出最新減緩技術與行動，環保署表示，國發會、環保署、經濟部及相關部會3月30日公布我國「2050淨零排放路徑」，並提出12項關鍵戰略規劃，與本次IPCC AR6氣候減緩報告策略契合，後續將以此為基礎，啟動下一個階段的社會對話。

最新報告指出，2010至2019年是人類溫室氣體累積排放最高的十年，唯有進行立即與深度的減碳才有望達到本世紀控制溫升1.5℃的目標，「社會和經濟行為改變」是確保未來全球溫室氣體減緩的可行方式，涵蓋各部門的減緩變革措施。

其中，能源部門須積極轉型，減少使用化石能源，開發應用負碳技術，廣泛應用電動化措施及提升能源效率，應用替代燃料；工業部門關鍵在於如何更有效率、再利用、再循環、最小化廢棄物的材料，對於淨零排放目標達成仍具相當挑戰性。

在民眾日常生活形態的改變上，需導入能源與資源應用的轉型，包括步行、自行車、電動化運輸、削減航空旅行及調適化住房等；在城市與都會區域的策略上，應將永續生產與消費融入貨品與服務的規畫思維中，推動電動化低排放能源應用，提升碳吸收與儲能，與永續發展目標相結合。

運輸部門需減少能源服務需求，提升應用低碳技術，其中電動車普及化將是最具潛力的應用技術，並搭配電池技術的突破應用，航空與海運則需思考應用替代性的氫能與生質永續燃料；建築部門具有高潛力於2050年達到淨零排放，未來十年需加速導入關鍵減緩技術及進行都市更新。

另要加強氣候投資將有益於加速目標的達成，目前相對2030年所需投資明顯不足，有賴各國提供資源並擴大公私部門參與投資，並協助開發中國家，而加速國際金融合作是實現低溫室氣體排放和公正轉型的關鍵推動力，據以解決融資渠道的不公平以及受氣候變遷影響的成本和脆弱性。

報告也公布低碳技術轉型，如能源需求管理、能源和材料效率、循環材料流、減排技術和生產轉型、搭配二氧化碳移除方式，還有政策、法規與經濟工具（如碳定價）等減緩推動重點。

環保署表示，我國為因應全球淨零排放趨勢、供應鏈減碳壓力，以及極端氣候的負面衝擊，3月30日正式公布我國「2050淨零排放路徑」，將以能源、產業、生活、社會等四大轉型，及科技研發、氣候法制兩大治理基礎，輔以12項關鍵戰略，就能源、產業、生活及社會轉型政策預期增長的重要領域制定行動計畫，落實淨零轉型目標。

環保署表示，我國淨零路徑的策略規畫皆與本次公布氣候減緩報告策略契合，後續會將本次減緩報告所提出各項策略，與我國2050 淨零排放路徑及12項關鍵戰略為基礎，啟動下一個階段的社會對話。藉由引進社會力，共同尋求解決這些議題的路徑，讓各界一起尋找不同意見的最大公約數，把困難的議題一一化解。