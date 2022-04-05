這次不一樣 國道警方預測清明收假日恐塞車到入夜

前幾次連假，民眾提前返回工作崗位，這次清明連假不一樣。國道警方推測，用路人可能有「前車之鑑」，多選在清明連假的收假日北返，今天下午過後易壅塞路段車速燈號非橙即紅。

今天清明連假的收假日，國道一號三義交流道到西螺交流道之間，彰化系統、北斗至埔鹽的北上路段都因車多容易壅塞，下午1點至2點因北上223公里、227公里各發生一起兩車追撞車禍，無人受傷，但造成北斗到員林的車行速度降至20至40公里。

國道第三大隊表示，到目前為止，國一的三義至西螺之間發生8起疑似追撞車禍，都沒人傷亡，駕駛人自行拍照並移置車輛，輕微車禍事故造成北上車道短暫迴堵，下午1點過後北返車輛上國道，西螺到北斗的車行速度40至60公里，北斗到員林20至40公里，走走停停，埔鹽到南屯40至60公里，而且每有車禍發生即迴堵。

今天上午7點至24點，封閉國道1號埔鹽系統北向入口匝道，收費時段通行費率打75折，塞，國道第三公路警察大隊因此提醒，今天北返車潮出現在下午兩點過後到晚上，國隊警方建議民眾盡量延後上國道。