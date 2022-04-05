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8日起全台升溫 日夜溫差逾10度

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
中央氣象局預報員趙竑提醒說，未來幾天特別注意日夜溫差，其中北部溫差可達8、9度、中南部則達10、11度。（本報資料庫）
中央氣象局預報員趙竑提醒說，未來幾天特別注意日夜溫差，其中北部溫差可達8、9度、中南部則達10、11度。（本報資料庫）

8日起全台回溫，民眾須注意日夜溫差，中南部差距最大可達10度以上！氣象達人彭啟明表示，6日起除東半部以外，全台都是多雲到晴的天氣，尤其西半部高溫將近30度。此外，中央氣象局預報員趙竑提醒說，西半部6日起將出現霧氣，能見度偏低，呼籲民眾「開車不要太快」。

中南部日夜溫差大

趙竑表示，6日晚起至7日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，下降約兩到三度，仍是宜人的天氣；而8日風勢開始減弱，全台都將出現逐日回溫的狀況，尤其西半部最高溫可來到30度。他提醒民眾，未來幾天特別注意日夜溫差，其中北部溫差可達8、9度、中南部則達10、11度。

中央氣象局資料顯示，6日開始基隆北海岸、東半部地區出現局部短暫雨，其中基隆雨勢將於8日趨緩。而東部則是本週都有短暫陣雨的狀況。彭啟明指出，7日北季風稍微增強； 9日、10日受高壓迴流影響，風向漸轉東南到偏南風，都是東部雨勢不減的原因。

西部霧氣須注意

趙竑提醒，西半部地區6日到11日會出現有局部霧或低雲的狀況，將影響用路人的能見度，呼籲民眾開車注意放慢速度。彭啟明也表示，8日台灣附近轉為偏南風後，西半部天氣持續穩定，民眾除了感受到溫度回升，可能會覺得有些悶熱外，更需要特別注意「西半部夜晚、清晨起霧的機會更為增加」。

針對夏季即將到來，颱風蠢蠢欲動的狀況，彭啟明表示，在菲律賓附近或其以東的熱帶洋面上可能有較明顯的擾動出現，但是這也代表沉寂已久的低緯度區域系統發展慢慢要重新啟動了。趙竑則說，目前台灣以南的海域雲量較多，但還在組織的過程中，未來會不會發展為熱帶性低氣壓或颱風，還有待觀察。

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