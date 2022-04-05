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清明連假最後一天 國道高雄路段收假車潮陸續湧現
清明連假最後一天，國道一號、三號及十號高雄路段陸續有收假車潮湧現；南區養護工程分局指出，目前各路段大致順暢，車流比往年清明連假無明顯增減，但須留意下午、傍晚時段是返工車潮的高峰期，預計入夜後才會趨緩。
南區養護工程分局統計，今天截至下午2時為止國道共發生11起交通事故，事故集中在國一、國三皆無人受傷；其中，國三北上燕巢系統田寮的中寮隧道於2時12分，同樣發生轎車追撞事故，於15分鐘內排除，但仍是車多壅塞路段。
南區養護工程分局表示，今年清明連假，較往年車流無明顯增減，目前國一、國三與國十路段大致順暢，但已陸續湧現返工的車潮，依照往年經驗，國十西向仁武到左營端下午4時多，都會區常態車流與收假車潮匯集，國一、國三車流最高峰為下午6時許，預計晚上7、8點才會趨緩
南區養護工程分局表呼籲，用駕駛外出路程短，盡量走省道，北上長途可改走台六一線，南下則盡可能行駛國三，且外出時，應隨時注意路況，避開壅塞路段與時段。
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