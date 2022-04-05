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山友申請入住山屋卻「放鴿子」 雪霸處4月啟動停權處分

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
雪霸國家公園管理處4月起要加強入園查核工作，對無故放鴿子山友祭出停權半年處分。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處4月起要加強入園查核工作，對無故放鴿子山友祭出停權半年處分。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園熱門的七卡山莊及三六九山莊，清明節連續假期有4成山友，疑因疫情或天候關係取消，雪霸國家公園管理處決定4月起加強查核，「放鴿子」的山友將停權半年處分，累犯並加重。

雪霸園區內有10座山屋、山莊，床位503個，雪霸處統計今年3月許可入住，也沒有於入園前5天上網前取消有2到3成山友，讓山屋管理員或保育志工等嘸人，清明連續假期熱門的七卡山莊及三六九山莊，也有約4成山友疑因疫情或天候取消入住。

雪霸處副處長陳俊山指出，雪山三六九山莊1到3月雪季，及七卡山莊每年2月櫻花季期間，都非常熱門，申請入住搶破頭，但管理處常接獲山友抱怨，山屋明明還有空位，卻還是一位難求，雪霸處也很無奈。

雪霸處發現七卡山莊櫻花季期間最為嚴重，一些民眾藉由山屋營地申請車輛通行證，進入武陵農場賞花，事後卻沒有入住七卡山莊，空出許多床位，也影響其他山友權益，2年前雪霸處祭出停止入園線上申請資格3年的處分，狀況也有改善。

陳俊山說，雪霸處4月起要加強入園查核工作，凡是獲准入園隊伍因故未到，且沒有依期限入園5天前取消申請山友，都將面臨停權半年的處分，累犯還會被加重到1年或2年、3年，提醒山友配合，好讓名額釋出給候補的山友，如果實在遇到突發狀況而無法入園者，也務必最晚要在申請入園日當天，透過入園信箱來信告知事由。

山友 國家公園

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