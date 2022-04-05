月底全線通…山友敲碗重溫南橫三山 防山林亂象重中之重

2009年八八風災重創南橫公路，經過近13年努力，4月底即將全線有條件通車，讓山友、遊客好期待，想回味南橫之美，南橫公路上的天龍飯店5月假日住房幾乎全滿，業者說「好久不見的榮景回來了」。公路總局目前規畫每周二、四全日禁止開放，降低對當地生態干擾，其餘開放時間為每天上午7點至下午2點開放車輛通行，下午5點前要淨空，在適度開放與環境平衡間找到共存之道。

南橫沿線臨時停車空間有限，擔心遊客一窩蜂湧入造成山路回堵，將在六龜寶來、桃源、梅蘭設置告示牌，一旦發現車多，梅山口、天池會採取定時定量管制，公路總局近期在沿線布設綿密的監視器鏡頭、車牌辨識系統，也加設反光鏡、標線、告示牌等，為通車前做最後準備。

山友鍾情的南橫三星：庫哈諾辛山、塔關山、關山嶺山過去是容易入手的百岳，南橫東段封閉後山友難進入，隨著南橫全線開放，山友也敲碗期待親近南橫三山，如何做好管理，避免造成環境過度負荷及登山亂象，玉管處正研擬對策。

南橫公路沿線千巖萬壑盤山繞水，自然生態豐富，在南橫東段台東新武附近有「新武呂溪魚類保護區」，保育類魚種高身鏟頜魚甚為豐富。沿著公路往西蜿蜒直上，便進入「關山野生動物重要棲息環境」範圍，由台東林管處管轄，是台灣東部地區面積最大的野生動物重要棲息環境，當地林相豐富，更是野生動物生活樂園，珍貴保育類台灣黑熊、水鹿和長鬃山羊是南橫山區主人。