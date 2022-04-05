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年逾萬人腦中風病逝 出現3症狀速打119送醫

中央社 / 台北5日電

影星王羽罹患腦中風，今天病逝。據統計，腦中風每年奪走1萬多條性命，三高疾病、菸酒都是危險因子，醫師呼籲民眾養成量血壓習慣，臉歪、單手無力、講話不清楚務必打119送醫。

一代武俠巨星「獨臂刀王」王羽晚年因腦中風，經歷了2次開顱手術後就少有其他消息。王羽女兒王馨平今天表示，王羽經歷6年與病魔搏鬥，今天上午辭世。

根據衛生福利部國民健康署資料，腦中風是造成全球人口死亡與失能的主要原因，終生的發生率是1/6，全台每年約有4萬到6萬人罹患腦中風，超過1萬多人因此病逝，高居10大死因第2名至第4名。

台大醫院神經科主治醫師鄭建興今天告訴中央社記者，腦中風患者以60歲以上居多，根據中風型態又分為3種，以血栓阻塞血管導致的缺血性中風最多、占約75%，另外20%是血管破裂導致的出血性中風、嚴重度較高，還有5%是和腦瘤破裂有關的蜘蛛網膜下腔出血。

鄭建興指出，高血壓、高血糖、高血脂等「三高」疾病是腦中風最主要的危險因子，其中以高血壓影響最大，血壓愈高，對於腦部小血管衝擊愈大，一旦血管受不了壓力就會破裂；儘管沒出血，也可能造成血管硬化或狹窄。

除此之外，他表示，抽菸、喝酒、心律不整等心臟疾病，也是造成腦中風的危險因子。

鄭建興指出，腦中風不僅死亡率高，就算救回一命，也可能出現行動不便或講話、吞嚥等後遺症，常見吞嚥時嗆到導致吸入性肺炎，引發呼吸衰竭而過世。

鄭建興除了呼籲三高患者天天量血壓，也提醒一般民眾應從年輕時就養成量血壓習慣，以免錯失及早治療時機；根據最新指引，在家中量血壓超過130/80mmHg就屬於高血壓。

鄭建興強調，腦中風症狀謹記FAST口訣，F是臉部（Face）觀察患者面部表情、兩邊的臉是否對稱；A是手臂（Arm）請患者抬高平舉雙手，觀察單手是否無力垂下；S是說話（Speech）觀察患者說話是否完整清晰；T是時間（Time）當上述3症狀出現其中一種時，務必打119送醫並記下發作時間，儘速檢查確認是哪一種腦中風，將大大影響後續治療方式及預後。

腦中風 患者 高血壓

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