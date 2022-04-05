桃園新屋葉家清明祭祖湧入上千人 子孫齊聚展現向心力

桃園新屋區葉家祭祖每年都為眾所矚目的大事，海內外各地的葉家子孫都會前往葉五美公祖塔前祭祖，葉春日公派下協進會理事長葉國傑表示，受疫情影響已連2年都限制參加人數，許多老一輩葉家人都前來共襄盛舉，估計超過1500人，但仍呼籲大家做好防疫措施。

葉家子孫人數眾多遍布多海內外，而每年的清明祭祖也都吸引大家一同相聚，更曾經出現近萬人返鄉祭祖的盛況，葉國傑表示，今年開會討論祭祖相關事宜時，當時疫情趨緩，因此想比照往年方式，未料清明連假期間又是每日本土確診病例達上百人，雖然此次未限制人數，但不主動鼓勵大家前往，並要求須打3劑疫苗並盡量不讓幼童前往，避免祭祖成為另類群聚現場。

葉春日公派下協進會總幹事葉洪杰指出，有些老一輩的族人注重慎終追遠，雖然看到疫情又再度爆發仍會擔心，但已連續2年禁止大家來掃墓，而今年因為中央也沒有宣布掃墓規模的人數限制，所以決定開放大家參加，再次與上千人的葉氏子孫一同祭祖，顯現整個家族團結的向心力。

葉春日公在1735年攜兒特鳳、特孝渡海來台開基，初訪嘉義，最後落腳桃園新屋大牛欄。特鳳公膝下育有5子，取名為大榮、大華、大富、大貴、大春，「榮華富貴春」代表祖先家訓與冀望，更為人生5件美事，五大房被稱為「五美公」。