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邵族女祭司新立祭圓滿完成 王麗芬成為邵族女祭司一員
邵族Shinshii女祭司新立祭上午圓滿結束，新任邵族女祭司漢名王麗芬，繼承夫家族名為Dalum Lhkatanamarutaw，今天在Lalu拉魯島接受最高祖靈的允可後，正式入門成為邵族女祭司，邵族文化發展協會表示，Pashiraq整個儀式得到各方配合，9時就完成，隨即通報解除禁航，感謝各界包容尊重多元文化，未對遊船商家造成太大影響。
邵族文化發展協會表示，新任邵族女祭司繼承夫家族名為Dalum Lhkatanamarutaw，64年次，漢名王麗芬。本身亦為邵族杵音班成員及種子教師。其夫婿為邵族語傳承師高榮輝HudunLhkatanamarutaw，夫妻二人於921地震後隔年的2000年邵族Lus'an祖靈祭擔任Pariqaz主祭。當時邵族伊達邵組合屋社區才剛建好，為當時尚未正名的邵族，與族人共同吹響文化復興號角。
南投縣原民局表示，邵族祭拜「Lus'an祖靈籃」的祖靈信仰傳統維持至今，家中凡有大事，必須請女祭司（先生媽）向祖靈報告祝禱，「Pashiraq邵族女祭司新立祭」，過去曾於2008年、2017年分別舉行過，農曆3月5日當天，族人需自伊達邵部落駕船前往邵族祖靈聖地-Lalu拉魯島進行求巫儀式。
邵族文協表示，邵族世居日月潭畔，以Ulalaluan祖靈籃、Shinshii先生媽（女祭司）、Mashtatun杵音等特有文化聞名於世，部落中會在特定祭儀或家中發生大事時，請先生媽進行祭儀，透過自家祖靈籃向祖靈傳達。Pudaqu邵族播種祭每年農曆3月1日清晨，於部落公田舉行小孩的旱稻試播種儀式後，隨即於邵族伊達邵社區公有祭祀場進行播種前祭，農曆3月3日上午舉辦播種後祭，祈告祖靈求作物豐收、族人平安。
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