清明節路邊出現墓碑 民俗專家：屬廢棄物免驚

今天清明節，彰化縣田尾鄉南曾村產業道路旁出現一塊墓碑，鄉公所研判是公墓工程包商清運時不慎掉落的廢棄墓碑，將通知包商處理；民俗專家黃敏男說，墓碑的牌基已經打掉，不會影響後世子孫和一般人，民眾如果看見、踩到廢棄墓碑都不必擔心「有事」。

民俗專家黃敏男表示，民眾「撿金」後重修祖先墳墓，雇工拆除墓碑的情形時有所見，拆除後的墓碑已經打除墓基，形同一般廢棄物，掉在路邊、丟進廢土石回收場都不會影響後世子孫的運勢，一般民眾看見、踩到也不會有事，像他到墓地為人看風水，累的時候就坐在廢棄墓碑上面，沒什麼關係。

黃敏男說，公墓現代化，不像過去類似亂葬崗給人髒亂陰森的不舒服感覺，地方政府每隔一段時間整理公墓，民眾配合重整祖先墓穴，舊墓碑都當成廢棄物，包商處理方式很多，有些打碎當路基埋在柏油路面底下，因為祖先已經離開墓碑，民眾不必忌諱在上面踩來踩去。

如果較有「貴氣」的民眾擔心看見、碰觸到廢棄墓碑會不舒服，黃敏男建議使用淨符、艾草之類的物品洗滌臉部和身體、四肢，心裡會較舒坦，至於一般陽氣正常的民眾就不必多慮。

田尾鄉長林守政表示，那塊墓碑上面刻著堂號「清河」，應該是張姓人家的舊墓碑，從外觀研判，應該是張姓鄉民雇工整理祖先墳墓時拆除的，鄉公所會通知相關工程的包商處理。