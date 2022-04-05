快訊

直播／本土+216例再創新高、新北91例最多 境外+65

潤餅包什麼最對味？ 網推：放烏魚子、烤鴨都好吃！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西半部擴散條件轉差 中南部今空品恐「亮橘燈」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今起四天空品。圖／空品監測網
今起四天空品。圖／空品監測網

環保署表示，今天環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍轉差，空氣品質多為普通等級；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

今天各地空品，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，雲嘉南零星地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環保署表示，6日環境風場仍為偏東風，西半部空品區仍稍易有汙染物累積，空氣品質多為普通等級；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

7日東北季風稍增強，環境風場為東北東風至偏東風，竹苗以北位於迎風面，空氣品質多為普通至良好等級，中部以南位下風處，汙染物仍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

空氣品質 宜蘭 環保署

延伸閱讀

清明節高雄空品局部橘色提醒 敏感族群要當心

午後臭氧濃度上升 高屏空品今可能亮橘燈

台南空品橘變紅色警示 啟動降載減排應變

擴散差、臭氧濃度上升 雲嘉南空品今多處「紅害」

相關新聞

清明節7個小撇步 讓今年求財開運正能量齊發

今天是清明節，民俗專家楊登嵙說，農曆進入「清明」節氣，屬於氣候溫和，草木萌發，風景明麗，給人清新明朗，欣欣向榮的感覺，稱...

原物料上漲酪農Hold不住 提出漲生乳價格5%遭拒

原物料上漲帶動各式生產成本上揚，乳業也撐不住。日前中華民國乳業協會進行會員大會，提出生乳價格調漲5%，遭收購的乳廠拒絕擱...

好驚險！最美區間車成「傘蜥蜴」 防墜板空中飛來飛去

有「最美區間車」之稱的台鐵EMU900區間車，去年4月上路至今剛好滿一周年，不過這一年來卻是小狀況不斷，如今又有網友投訴...

王羽腦中風2度開顱手術 醫師曝1主因、年輕人也難逃

演紅《獨臂刀》的一代武俠巨星「獨臂刀王」王羽，今清晨在台北振興醫院安詳辭世，享壽80歲，女兒王馨平悲痛證實消息。王羽晚年...

桃園新屋葉家清明祭祖湧入上千人 子孫齊聚展現向心力

桃園新屋區葉家祭祖每年都為眾所矚目的大事，海內外各地的葉家子孫都會前往葉五美公祖塔前祭祖，葉春日公派下協進會理事長葉國傑...

邵族女祭司新立祭圓滿完成 王麗芬成為邵族女祭司一員

邵族Shinshii女祭司新立祭上午圓滿結束，新任邵族女祭司漢名王麗芬，繼承夫家族名為Dalum Lhkatanamar...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。