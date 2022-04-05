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西半部擴散條件轉差 中南部今空品恐「亮橘燈」
環保署表示，今天環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍轉差，空氣品質多為普通等級；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。
今天各地空品，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，雲嘉南零星地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
環保署表示，6日環境風場仍為偏東風，西半部空品區仍稍易有汙染物累積，空氣品質多為普通等級；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
7日東北季風稍增強，環境風場為東北東風至偏東風，竹苗以北位於迎風面，空氣品質多為普通至良好等級，中部以南位下風處，汙染物仍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
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