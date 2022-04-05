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好驚險！最美區間車成「傘蜥蜴」 防墜板空中飛來飛去
有「最美區間車」之稱的台鐵EMU900區間車，去年4月上路至今剛好滿一周年，不過這一年來卻是小狀況不斷，如今又有網友投訴，指4月1日台鐵3028車次的區間車，竟出現防墜板斷裂，在空中「飛來飛去」的窘境，遭網友諷刺最美區間車成了傘蜥蜴，也有網友擔憂，要是稍一不慎，在高速行駛下的區間車，板子剛好飛到月台怎麼辦。
對此，台鐵表示，經查，是因為防墜板的固定腳太薄，導致過彎時折斷，已要求韓商現代樂鐵針對20列新車要全面更換改善，目前正在進行中。
有網友在臉書社團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」爆料，並附上影片，指EMU900區間車才上路一年而已，又出狀況。只見影片中，斷裂的黑色防墜板在高速行駛下「飄來飄去」，看起來險象環生。
有網友諷刺真是「逆風高飛」、「小心被打到」，也有網友酸「是減速板、太熱要煽風啦」，也有網友認為「砸這麼多錢，買一個破車幹嘛？EMU900沒必要繼續引進了」。
台鐵表示，防墜板設置在車廂和車廂的通道間，主要是防止旅客在月台時不小心掉落使用，但因為原本的設計強度不足，防墜板固定腳體太薄，導致過彎時折斷，已要求韓商全面補強。
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