快訊

東吳確診＋1、線上教學至4月11日 使用這兩教室要注意

獨／檢疫縮短10天沒用 機組員無奈拖2年就醫一查已罹癌

全台最大賞螢地 南投整合4大基地區推螢火蟲季

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣今年螢況不錯，「日月潭賞螢區」的埔里鎮郊3月中下旬就見螢火蟲現蹤。圖／陳琪元提供
南投縣今年螢況不錯，「日月潭賞螢區」的埔里鎮郊3月中下旬就見螢火蟲現蹤。圖／陳琪元提供

南投縣被譽為「全台最大賞螢基地」，為促進地方觀光，並推廣生態保育觀念，縣府整合日月潭、北港溪、竹山鹿谷、奧萬大等4大賞螢區資源，規劃「南投螢火蟲季」帶民眾從4月玩到7月感受山林螢光魅力，更深入了解護螢的重要性。

南投縣政府指出，根據調查，台灣螢火蟲達50多種，南投就擁31種，堪稱「全台最大賞螢基地」，主要分布日月潭、北港溪、竹山鹿谷、奧萬大等4大地區，而今年因水氣充足，氣候得宜，各地螢火蟲已陸續現蹤，樂觀預期有機會大爆發。

為促進觀光，並推廣護螢觀念，縣府為此整合縣內4大賞螢區資源規劃「南投螢火蟲季」，活動均有專業導覽員，而「日月潭賞螢區」中，桃米結合魚蝦生態、採果農事體驗，水社有步道漫遊，丹大及潭南更結合部落星空、原民文化體驗。

竹山、鹿谷賞螢活動則從4月至6月，鹿谷三生緣園區、小半天協會於4月份每周六均有賞螢導覽，台大實驗林鳳凰自然教育園區、鳳凰谷鳥園生態園區也規劃賞螢護螢活動，縣府16日也將於鳳凰自然教育園區舉辦人本交通教育宣導計畫。

此外，縣府也於竹山太極美地、大水窟2協會及溪頭園區、在地業者合作，4月、9、16、23日3天於麒麟潭舉辦賞螢活動，溪頭園區4月30日至5月1日有森林百人品茗及瑜伽，另5月每周五、六夜間辦理「螢光派對」市集＋音樂會；溪頭自然教育園區也加碼每天下午3時後可依星光票入園等待夜晚螢光降臨。

而「北港溪賞螢區」泰雅度假村從4月起推出賞螢夜宿優惠，惠蓀林場也從4月22日至5月13日推出「蓀夜賞螢專案」；高海拔的奧萬大賞螢區活動則約在5至6月上場，今年更推出星光帳篷，感受天上星空、地上螢海的魅力。

觀光處長陳志賢說，到南投賞螢務必配合專業導覽人員帶領，遵守賞螢三不原則「不干擾、不捕捉、不傷害」，減少生態棲地破壞，「南投螢火蟲季」住宿及餐飲相關訊息可至「樂旅南投」官方臉書專頁查詢。

南投竹山也是重要賞螢區，當地大鞍國小也有賞螢步道。圖／竹山鎮公所提供
南投竹山也是重要賞螢區，當地大鞍國小也有賞螢步道。圖／竹山鎮公所提供
南投縣今年螢況不錯，「日月潭賞螢區」的埔里鎮郊3月中下旬就見螢火蟲現蹤。圖／陳琪元提供
南投縣今年螢況不錯，「日月潭賞螢區」的埔里鎮郊3月中下旬就見螢火蟲現蹤。圖／陳琪元提供
南投竹山也是重要賞螢區，當地大鞍國小也有賞螢步道。圖／竹山鎮公所提供
南投竹山也是重要賞螢區，當地大鞍國小也有賞螢步道。圖／竹山鎮公所提供

賞螢 南投 螢火蟲

延伸閱讀

紙風車劇團免費看 明現身南投上演「雞城故事」

擬報廢車物盡其用 南投警拿它做破窗訓練

南投花農夫妻做果醬奪「果醬界奧斯卡」雙金大獎

疫情籠罩本島南投成淨土 縣長上香祈求南投零確診

相關新聞

國5北上塞到凌晨2時才紓解 今天一早又紫爆

國道5號北上路段昨晚大爆車潮，一直塞到今天凌晨2時，一整天雪隧前的紫爆路況沒停過，入夜後塞成一條燈火通明的長車龍；未料，...

晴朗穩定注意晨霧 吳德榮：熱擾動若成4月颱襲台機率低

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，台灣東方海面有鬆散低層雲，東側近海有零星回波，東...

不斷更新／收假日避國道13地雷路段 國5北返紫爆雪隧回堵5公里

今天清明連續假期收假日，目前國道各路段交通順暢。高速公路局預估今天國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

清明節7個小撇步 讓今年求財開運正能量齊發

今天是清明節，民俗專家楊登嵙說，農曆進入「清明」節氣，屬於氣候溫和，草木萌發，風景明麗，給人清新明朗，欣欣向榮的感覺，稱...

原物料上漲酪農Hold不住 提出漲生乳價格5%遭拒

原物料上漲帶動各式生產成本上揚，乳業也撐不住。日前中華民國乳業協會進行會員大會，提出生乳價格調漲5%，遭收購的乳廠拒絕擱...

好驚險！最美區間車成「傘蜥蜴」 防墜板空中飛來飛去

有「最美區間車」之稱的台鐵EMU900區間車，去年4月上路至今剛好滿一周年，不過這一年來卻是小狀況不斷，如今又有網友投訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。