全台最大賞螢地 南投整合4大基地區推螢火蟲季

南投縣被譽為「全台最大賞螢基地」，為促進地方觀光，並推廣生態保育觀念，縣府整合日月潭、北港溪、竹山鹿谷、奧萬大等4大賞螢區資源，規劃「南投螢火蟲季」帶民眾從4月玩到7月感受山林螢光魅力，更深入了解護螢的重要性。

南投縣政府指出，根據調查，台灣螢火蟲達50多種，南投就擁31種，堪稱「全台最大賞螢基地」，主要分布日月潭、北港溪、竹山鹿谷、奧萬大等4大地區，而今年因水氣充足，氣候得宜，各地螢火蟲已陸續現蹤，樂觀預期有機會大爆發。

為促進觀光，並推廣護螢觀念，縣府為此整合縣內4大賞螢區資源規劃「南投螢火蟲季」，活動均有專業導覽員，而「日月潭賞螢區」中，桃米結合魚蝦生態、採果農事體驗，水社有步道漫遊，丹大及潭南更結合部落星空、原民文化體驗。

竹山、鹿谷賞螢活動則從4月至6月，鹿谷三生緣園區、小半天協會於4月份每周六均有賞螢導覽，台大實驗林鳳凰自然教育園區、鳳凰谷鳥園生態園區也規劃賞螢護螢活動，縣府16日也將於鳳凰自然教育園區舉辦人本交通教育宣導計畫。

此外，縣府也於竹山太極美地、大水窟2協會及溪頭園區、在地業者合作，4月、9、16、23日3天於麒麟潭舉辦賞螢活動，溪頭園區4月30日至5月1日有森林百人品茗及瑜伽，另5月每周五、六夜間辦理「螢光派對」市集＋音樂會；溪頭自然教育園區也加碼每天下午3時後可依星光票入園等待夜晚螢光降臨。

而「北港溪賞螢區」泰雅度假村從4月起推出賞螢夜宿優惠，惠蓀林場也從4月22日至5月13日推出「蓀夜賞螢專案」；高海拔的奧萬大賞螢區活動則約在5至6月上場，今年更推出星光帳篷，感受天上星空、地上螢海的魅力。