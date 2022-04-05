天氣好景點開始現人潮 白石湖至中午「亮紅燈」

疫情嚴峻，民眾出遊前可參考人潮警示燈；台北市觀光傳播局以燈號顯示台北市12處景點人潮，截至今天中午，已有內湖白石湖亮紅燈，陽明山竹子湖和貓空兩處也開始出現人潮，顯示為黃燈。

觀傳局建置「台北旅遊人潮警示燈號系統」，以紅黃綠三色燈號分別代表「人潮擁擠」、「人潮略多」及「人潮正常」，提供包括西門町商圈、士林官邸、松山文創園區、陽明公園及貓空等12處景點人潮。

根據警示燈號系統顯示，截至中午12點已有內湖白石湖景點亮起紅燈，陽明山竹子湖和貓空也顯示為黃燈，民眾可依警示燈號選擇合適的出遊時間，並參考周邊即時交通路況、周邊停車場剩餘車位等資訊。

另外，觀傳局網頁也提供「景點即時影像」，民眾可以看到陽明山國家公園四處的停車場即時影像，也有士林官邸、松山文創園區的即時人潮景象。觀傳局表示，為配合中央流行疫情指揮中心宣佈實施的人流管制措施，台北市政府提供即時景點實況影像，供民眾參考北市各景點即時人流狀況，民眾可參考人潮警示燈號，並配合景點實聯制登記，保持社交距離，守護彼此健康。