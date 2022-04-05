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清明節7個小撇步 讓今年求財開運正能量齊發

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
今天是清明節，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙傳授今天開運的一些小撇步。圖／本報資料照
今天是清明節，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙傳授今天開運的一些小撇步。圖／本報資料照

今天是清明節，民俗專家楊登嵙說，農曆進入「清明」節氣，屬於氣候溫和，草木萌發，風景明麗，給人清新明朗，欣欣向榮的感覺，稱為清明，清明祭祖活動能體現對家庭的尊崇，又能表達對祖先的感恩，還顯現對血脈親情的認同。飲水思源、感念祖先恩德，而清明節也有7大撇步，可以讓未來運勢更加順遂、財運充沛。

以下提供「清明」開運法

一、寢具窗簾納旺氣：

清明時節屬「木」的磁場，木元素是綠色，所以增加綠色擺設自然能與外界的旺氣相呼應，可以將寢具、窗簾等換成綠色，就能將春天清明的旺氣吸納。

二、大門懸掛柳枝：

楊柳有強大的生命力，俗話說「有心栽花花不發，無心插柳柳成蔭」，柳條插土就活，插到哪裡，活到哪裡，觀世音菩薩既然能手持柳枝蘸水普度眾生，柳條就自然有驅鬼辟邪的作用，所以把柳枝稱為「鬼怖木」，並有「取楊柳枝著戶上，百鬼不入家」這一典故。

三、踏青納陽氣：

天氣轉暖，植物蓬勃發展，陽氣旺盛，呈現出勃勃生機。和一幫親朋好友走進自然，融入自然，那麼身體肯定會得到大自然的洗禮，用自然之力的正能量除去身體的晦氣、病氣，來個新陳代謝。

四、放風箏除霉：

放風箏，放走霉運，陽光下的陽氣及大地萬物勃勃生機的良好氣場，萬物復甦的氣場及自己開懷放鬆，讓霉運伴隨清風送走。

五、盪鞦韆去霉運：

盪鞦韆時口中念「霉運去、好運來」，幫自己轉好運。

六、除舊布新：

家裡大掃除，來個除舊布新，清除舊塵、晦氣的東西，例如破舊鞋子，損壞不用的家電、垃圾等，這些東西有負面的能量磁場，清除後增加正能量的空間。

七、祭祖保佑：

已故的祖先和我們有血緣關係，即使他們已故，他們所居住的優劣磁場，也會和我們運勢磁場有關聯，當你前去看他，給他掃墓，等於就和他們有個磁場能量的近距離交流和溝通，因為是親緣關係，你去看他，對他好，他也會感謝你，無形中他會幫你，會給你一些正能量。

運勢 清明節 風箏

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