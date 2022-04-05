清明節7個小撇步 讓今年求財開運正能量齊發

今天是清明節，民俗專家楊登嵙說，農曆進入「清明」節氣，屬於氣候溫和，草木萌發，風景明麗，給人清新明朗，欣欣向榮的感覺，稱為清明，清明祭祖活動能體現對家庭的尊崇，又能表達對祖先的感恩，還顯現對血脈親情的認同。飲水思源、感念祖先恩德，而清明節也有7大撇步，可以讓未來運勢更加順遂、財運充沛。

以下提供「清明」開運法

一、寢具窗簾納旺氣：

清明時節屬「木」的磁場，木元素是綠色，所以增加綠色擺設自然能與外界的旺氣相呼應，可以將寢具、窗簾等換成綠色，就能將春天清明的旺氣吸納。

二、大門懸掛柳枝：

楊柳有強大的生命力，俗話說「有心栽花花不發，無心插柳柳成蔭」，柳條插土就活，插到哪裡，活到哪裡，觀世音菩薩既然能手持柳枝蘸水普度眾生，柳條就自然有驅鬼辟邪的作用，所以把柳枝稱為「鬼怖木」，並有「取楊柳枝著戶上，百鬼不入家」這一典故。

三、踏青納陽氣：

天氣轉暖，植物蓬勃發展，陽氣旺盛，呈現出勃勃生機。和一幫親朋好友走進自然，融入自然，那麼身體肯定會得到大自然的洗禮，用自然之力的正能量除去身體的晦氣、病氣，來個新陳代謝。

放風箏，放走霉運，陽光下的陽氣及大地萬物勃勃生機的良好氣場，萬物復甦的氣場及自己開懷放鬆，讓霉運伴隨清風送走。

五、盪鞦韆去霉運：

盪鞦韆時口中念「霉運去、好運來」，幫自己轉好運。

六、除舊布新：

家裡大掃除，來個除舊布新，清除舊塵、晦氣的東西，例如破舊鞋子，損壞不用的家電、垃圾等，這些東西有負面的能量磁場，清除後增加正能量的空間。

七、祭祖保佑：

已故的祖先和我們有血緣關係，即使他們已故，他們所居住的優劣磁場，也會和我們運勢磁場有關聯，當你前去看他，給他掃墓，等於就和他們有個磁場能量的近距離交流和溝通，因為是親緣關係，你去看他，對他好，他也會感謝你，無形中他會幫你，會給你一些正能量。