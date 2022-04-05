酪農喊漲生乳收購價格5% 農委會：廠農先談再提交評議

針對酪農提出兩大議題，提高生乳價格5%，以及牧草飼料供應不足；農委會表示，希望聯誼會之間可以先個別溝通，也會請中央畜產會盡快召開生乳評議會，解決目前酪農面臨的困境。

農委會畜牧處副處長江文全表示，他有參與日前的乳業協會會員大會，真對酪農提出要調整生乳價格部分，對乳價調高有建議，農委會的立場，要先由個別乳廠所轄的酪農聯誼會先溝通，針對乳量與契約都先各自去談，畜牧處已經正式行文給各酪農協會跟乳廠對談，再提交生乳評議委員會討論。

江文全說，以往生乳評議委員會一年開一到兩次，今年決定下個年度的乳價變動，最近半年，酪農的生產成本快速增加，因此酪農才會有此反映，確實生產生乳的成本正在上升，但因為廠農機制必須要先行對話。是否收購的乳廠不願意談？他說「不會啦！不會不願意談。」

江文全表示，雙方要先溝通、對話，若未果，再到生乳評議委員會討論，最後才拍板，因此農委會鼓勵加速對話形成共識，不會不讓酪農提出意見，但有特別提醒乳廠，若是生乳價格有共識要變動調漲，末端零售價格必須合理反映，如果前面收購價格僅調整一小部分，末端先乳價格卻大幅上漲，這是不被允許的，這部分必須留意。

至於牧草、飼料缺乏，江文全說，政府正擴大國產雜糧得更種，在配套措施中，打破基期年，同時適用綠色環境給付，但因為硬質玉米與青稞玉米的生產成本不同，硬質玉米還要加入烘乾，因此生產乾燥成本較高，因此政府提供的獎勵兩者不同。

酪農憂心因省工又高額補助引導，農民都種植種植硬質玉米而忽略作為乳牛飼料用的青稞玉米；江文全說，因為已經打破了基期年，因此這部分不用擔心，種植面積會增加，供應量不會因此減少。

根據農委會規畫，今年硬質玉米種面積，會從原來的1.5萬公頃，擴增至5萬公頃，國產飼料玉米數量，也將從8.8萬公噸增加至30萬公噸，種植面積的增加來自於放寬非基期年農地納入獎勵範圍，種植玉米可獲獎勵金每公頃6萬元，且契作收購價保證每公斤9元以上；但即使生產30萬公噸，仍不足我國畜牧業一個月所需，因此大量倚賴進口。