「燕脊上圓舞曲」陳瑞連創作人生特展 台南總爺登場

台南總爺藝文中心今天到4月22日在紅樓A展間展出「燕脊上圓舞曲－陳瑞連創作人生」特展。展出獲頒「卓越台南市民」的傳統工藝師陳瑞連「廟宇剪黏淋搪、一生創作的回顧與展望」。展區呈現陳瑞連「起、承、轉、合」的人生創作歷程，流露他生前喜愛跳舞，工作之餘廟埕前彈吉他娛樂現場師傅及施工團隊的珍貴片段。

去年過世的陳瑞連是下營人，交趾陶與剪黏技藝師承李世逸，師兄是陳三火，為北派剪黏大師洪坤福大師一脈；淋搪技術則師承南派王保原。剪黏集合兩派宗師技藝大成，作品遍及台中、高雄、屏東等縣市，屏東東港東隆宮，台南西港慶安宮，高雄岡山壽天宮等廟宇都有他巧奪天工作品。