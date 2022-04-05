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「燕脊上圓舞曲」陳瑞連創作人生特展 台南總爺登場

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
「燕脊上圓舞曲」陳瑞連創作人生特展，台南總爺藝文中心登場。記者周宗禎／翻攝
「燕脊上圓舞曲」陳瑞連創作人生特展，台南總爺藝文中心登場。記者周宗禎／翻攝

台南總爺藝文中心今天到4月22日在紅樓A展間展出「燕脊上圓舞曲－陳瑞連創作人生」特展。展出獲頒「卓越台南市民」的傳統工藝師陳瑞連「廟宇剪黏淋搪、一生創作的回顧與展望」。展區呈現陳瑞連「起、承、轉、合」的人生創作歷程，流露他生前喜愛跳舞，工作之餘廟埕前彈吉他娛樂現場師傅及施工團隊的珍貴片段。

去年過世的陳瑞連是下營人，交趾陶與剪黏技藝師承李世逸，師兄是陳三火，為北派剪黏大師洪坤福大師一脈；淋搪技術則師承南派王保原。剪黏集合兩派宗師技藝大成，作品遍及台中、高雄、屏東等縣市，屏東東港東隆宮，台南西港慶安宮，高雄岡山壽天宮等廟宇都有他巧奪天工作品。

市府文化局表示，陳瑞連擅長「淋搪陰面接合技法」 ，以多層次的製成工序使產品更多元更立體更細緻及精細色澤鮮艷，工法精緻，堪為國內廟宇界標竿。這次展覽也探討「麻豆在地工藝師精神延續，如何支撐平衡傳統文化質與量，新團隊面對的課題」。陳瑞連文創團隊執行長陳麗秀表示，將以淋搪接合技法傳承，延續陳瑞連意志及其創作轉型蛻變決心，期待傳統藝術再次通過時代考驗，開創廟宇藝術文創新局。

「燕脊上圓舞曲」陳瑞連創作人生特展，台南總爺藝文中心登場。記者周宗禎／翻攝
「燕脊上圓舞曲」陳瑞連創作人生特展，台南總爺藝文中心登場。記者周宗禎／翻攝
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