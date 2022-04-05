快訊

台灣大明起至15日居家上班 接種2、3劑始得進辦公室

清明節2時段備888元就能發財！12生肖藏錢母位置出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

原物料上漲酪農Hold不住 提出漲生乳價格5%遭拒

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
原物料上漲，酪農撐不住，提出生乳上漲5%。本報資料照片
原物料上漲，酪農撐不住，提出生乳上漲5%。本報資料照片

原物料上漲帶動各式生產成本上揚，乳業也撐不住。日前中華民國乳業協會進行會員大會，提出生乳價格調漲5%，遭收購的乳廠拒絕擱置，氣氛尷尬。農委會則要求酪農與乳廠雙方先談，合議討論此議題。

酪農生產的生乳，由各大乳品廠收購後殺菌，製成各大品牌、各種牛奶產品。據當天與會的酪農會員表示，養乳牛的酪農和收購的乳品廠都是乳業協會的大會會員，甚至乳廠還是創始會員，當天開會，有酪農會員、乳廠會員，還有農委會官員；乳廠人都到了，但正式大會召開時，卻退席「不參加了」。

中華民國乳業協會秘書長方清泉證實此事，大會上把生乳價格提出來討論，也希望乳廠能了解酪農現在的苦，現在原物料進口都很貴，足足比去年貴了超過三成，飼養不符成本，希望乳廠可以調整價格，希望提升5%，大約等於每公升生乳購價格調漲1.5元，但也要考慮兼顧消費者，希望乳品廠針對現在市售鮮乳售價，調漲同樣不要超過5%。

方清泉表示，希望產銷都能夠繼續協商，現在的生產成本已經壓得酪農喘不過氣來，雞蛋、豬肉同樣也是面臨一樣的問題，政府也都出手相救，為何對酪農力道這麼弱，「水都淹到鼻孔了」，安撫酪農沒用，現在已經緩不濟急，不能講得這麼空洞，也不能把責任推給酪農跟乳廠談。

方清泉說，目前生乳價格依據品質，每公升30至32元不等，已經10年沒有調整基本乳價，哪一種產品物價10年沒有調整？台灣地小人稠，飼養乳牛必須投入設備、自動化，每公頃土地依照畜牧法規定僅能飼養20頭牛左右，牧場土地、各式設備、自動化、飼料、人工，對牛的照顧比對人更精緻，才能產奶，對照現在的原物料價格，酪農真的很難忍受。

他說，不協商不行，現在酪農被掐著脖子，乳品無法儲存，要靠乳廠定期將酪農生產的生乳載走加工，乳廠不買，就得倒掉；乳廠採購後立刻處理，送至通路銷售，約24至48小時消費者在架上就能看到，過去是有通路為王道，現在有通路可以霸道，乳牛要養一整年才會有奶，上游生產端漲5%（1.5元），通路所賺的利潤比這5%多了。

目前國內第一大乳廠為統一占35%、光泉第二占27、28%，味全第三占30%、義美約17%，剩下的則是酪農自有品牌等小型牧場。

台灣酪農約490人，乳牛在養量約有10多萬頭，一年生乳的總生產量約43萬公噸，國內鮮乳供不應求，一年仍有20%鮮乳需要靠進口，約7、8萬公噸。

方清泉表示，會議上另外討論到一個議題，則是乳牛要吃的草料也都進口的，進口草量不足壓力大，目前草料是「有一餐沒一餐」，以前叫10噸的料，現在還差2、3噸，雖不至於斷料，但缺口壓力大，自己耕種根本來不及，種牧草也需要4個月。

他說，政府將大力推廣耕種硬質玉米，同樣耕種玉米，種四個月為青稞玉米，較嫩可餵牛；再多種兩個月變成長大成熟的硬質玉米，但由於政府鼓勵補助獎勵硬質玉米較多，加上人工收成難找，變成農民只願意耕種硬質玉米，而不願意在耕種四個月時，就採收作為牛飼料的青稞玉米，今年嚴重短缺，也是酪農飼養生產上的隱憂。

農委會 農會

延伸閱讀

酪農喊漲生乳收購價格5% 農委會：廠農先談再提交評議

麵粉麵包價格上漲 陳吉仲：推廣炒飯、飯糰及各項米食

爭鮮哪盤CP值最低？ 眾狂指「這項」：比天龍人還盤

俄烏戰爭加劇通膨 華爾街日報：中國「準備充分」儲糧冠全球

相關新聞

國5北上塞到凌晨2時才紓解 今天一早又紫爆

國道5號北上路段昨晚大爆車潮，一直塞到今天凌晨2時，一整天雪隧前的紫爆路況沒停過，入夜後塞成一條燈火通明的長車龍；未料，...

晴朗穩定注意晨霧 吳德榮：熱擾動若成4月颱襲台機率低

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，台灣東方海面有鬆散低層雲，東側近海有零星回波，東...

不斷更新／收假日避國道13地雷路段 國5北返紫爆雪隧回堵5公里

今天清明連續假期收假日，目前國道各路段交通順暢。高速公路局預估今天國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

清明節7個小撇步 讓今年求財開運正能量齊發

今天是清明節，民俗專家楊登嵙說，農曆進入「清明」節氣，屬於氣候溫和，草木萌發，風景明麗，給人清新明朗，欣欣向榮的感覺，稱...

原物料上漲酪農Hold不住 提出漲生乳價格5%遭拒

原物料上漲帶動各式生產成本上揚，乳業也撐不住。日前中華民國乳業協會進行會員大會，提出生乳價格調漲5%，遭收購的乳廠拒絕擱...

酪農喊漲生乳收購價格5% 農委會：廠農先談再提交評議

針對酪農提出兩大議題，提高生乳價格5%，以及牧草飼料供應不足；農委會表示，希望聯誼會之間可以先個別溝通，也會請中央畜產會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。