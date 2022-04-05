原物料上漲酪農Hold不住 提出漲生乳價格5%遭拒

原物料上漲帶動各式生產成本上揚，乳業也撐不住。日前中華民國乳業協會進行會員大會，提出生乳價格調漲5%，遭收購的乳廠拒絕擱置，氣氛尷尬。農委會則要求酪農與乳廠雙方先談，合議討論此議題。

酪農生產的生乳，由各大乳品廠收購後殺菌，製成各大品牌、各種牛奶產品。據當天與會的酪農會員表示，養乳牛的酪農和收購的乳品廠都是乳業協會的大會會員，甚至乳廠還是創始會員，當天開會，有酪農會員、乳廠會員，還有農委會官員；乳廠人都到了，但正式大會召開時，卻退席「不參加了」。

中華民國乳業協會秘書長方清泉證實此事，大會上把生乳價格提出來討論，也希望乳廠能了解酪農現在的苦，現在原物料進口都很貴，足足比去年貴了超過三成，飼養不符成本，希望乳廠可以調整價格，希望提升5%，大約等於每公升生乳購價格調漲1.5元，但也要考慮兼顧消費者，希望乳品廠針對現在市售鮮乳售價，調漲同樣不要超過5%。

方清泉表示，希望產銷都能夠繼續協商，現在的生產成本已經壓得酪農喘不過氣來，雞蛋、豬肉同樣也是面臨一樣的問題，政府也都出手相救，為何對酪農力道這麼弱，「水都淹到鼻孔了」，安撫酪農沒用，現在已經緩不濟急，不能講得這麼空洞，也不能把責任推給酪農跟乳廠談。

方清泉說，目前生乳價格依據品質，每公升30至32元不等，已經10年沒有調整基本乳價，哪一種產品物價10年沒有調整？台灣地小人稠，飼養乳牛必須投入設備、自動化，每公頃土地依照畜牧法規定僅能飼養20頭牛左右，牧場土地、各式設備、自動化、飼料、人工，對牛的照顧比對人更精緻，才能產奶，對照現在的原物料價格，酪農真的很難忍受。

他說，不協商不行，現在酪農被掐著脖子，乳品無法儲存，要靠乳廠定期將酪農生產的生乳載走加工，乳廠不買，就得倒掉；乳廠採購後立刻處理，送至通路銷售，約24至48小時消費者在架上就能看到，過去是有通路為王道，現在有通路可以霸道，乳牛要養一整年才會有奶，上游生產端漲5%（1.5元），通路所賺的利潤比這5%多了。

目前國內第一大乳廠為統一占35%、光泉第二占27、28%，味全第三占30%、義美約17%，剩下的則是酪農自有品牌等小型牧場。

台灣酪農約490人，乳牛在養量約有10多萬頭，一年生乳的總生產量約43萬公噸，國內鮮乳供不應求，一年仍有20%鮮乳需要靠進口，約7、8萬公噸。

方清泉表示，會議上另外討論到一個議題，則是乳牛要吃的草料也都進口的，進口草量不足壓力大，目前草料是「有一餐沒一餐」，以前叫10噸的料，現在還差2、3噸，雖不至於斷料，但缺口壓力大，自己耕種根本來不及，種牧草也需要4個月。

他說，政府將大力推廣耕種硬質玉米，同樣耕種玉米，種四個月為青稞玉米，較嫩可餵牛；再多種兩個月變成長大成熟的硬質玉米，但由於政府鼓勵補助獎勵硬質玉米較多，加上人工收成難找，變成農民只願意耕種硬質玉米，而不願意在耕種四個月時，就採收作為牛飼料的青稞玉米，今年嚴重短缺，也是酪農飼養生產上的隱憂。