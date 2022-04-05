收假日掃墓+返工車潮湧現 公總公布省道易壅塞路段
今天是清明連續假期收假日，也是清明節，省道路況大致良好，公路總局預估近中午短程出遊、掃墓及北返車潮出現車流，連假期間出遊人潮較多，建議用路人出發前先行規畫出遊路線，避開車多路段時段，壅塞時耐心駕駛、依序前進。
公路總局預估今天掃墓及返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道的快速公路（中部台74線台中環線接國3、南部台86線接國3關廟交流道及台18線接國3中埔交流道）、主要省道幹道（台9線蘇花路廊、台9線南迴公路、台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋改建路段）及觀光景點周邊道路（北部台2線東北角及關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、東部台9線礁溪路段、南部台1線水底寮~楓港路段）。
公路總局說，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含重要道路台61線香山路段、中彰大橋改建路段及鹿港路段、台9線蘇花公路、台9線南迴公路等，另於鄰近墓園、觀光景點周邊路段亦有車多或壅塞情形。
公共運輸部分，昨天西部國道客運共計行駛5473班次，疏運8萬8496人，疏運人數較110年同期減少37.7%；東部國道客運路線共計行駛1363班次，疏運2萬1211人，疏運人數較110年同期減少26.3%。
為疏運民眾返回工作地及掃墓乘車需求，公路總局說，已協調請客運業者籌備充足運能，並落實人車安全整備及防疫措施，連假亦推出國道客運優惠措施，建議搭乘公共運輸，民眾搭乘時配合量測體溫、遵循實聯制及相關飲食規定。
公路總局說，另特別管制路段計2處，台9線北上439K+650下草埔路段道路拓寬施工邊坡坍方管制通行，南下放行10分鐘，北上放行10分鐘，會視車流情況調整管制作為；台61線後龍路段南下（105k+900-106k+300），因路面破損搶修及考量用路人行車安全，封閉南下內側車道，僅開放外側車道通行，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少於車陣中的壅塞時間。
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