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國5北上塞到凌晨2時才紓解 今天一早又紫爆
國道5號北上路段昨晚大爆車潮，一直塞到今天凌晨2時，一整天雪隧前的紫爆路況沒停過，入夜後塞成一條燈火通明的長車龍；未料，今上午8時許，一輛故障車在雪隧道拋錨，造成雪隧入口回堵，9時許就已經紫爆塞4公里了。
高公局提醒用路人，今天是清明連假的收假日，預估還是會塞到晚上，請大家留意路況或考慮改走替代道路。
國5雪隧前的路段昨晚不但紫爆6公里，且車速還只有個位數，民眾平常從宜蘭開到台北大約1個小時左右，但昨晚很多用路人卻開了3、4個小時才到台北，無奈要上個廁所都還塞在半路上，苦不堪言，難道以後連假不要出門嗎？
國5車潮湧現的狀況沒有停歇，一直塞到晚上，凌晨時段都還燈火通明，部分路段走走停停，龐大車流直到今天凌晨2時才消化完畢。
今天收假日，高公局預估國5仍是車多壅塞，上午8時啟動匝道及主線儀控，9時多已經有很多車輛上國5，紫爆時速低於20公里，還有個位數，回堵長達3、4公里。
高公局請民眾上路前先查看路況，如果趕時間可以考慮改走替代道路，北宜公路或濱海公路；同時也請大家上路前，先檢查車況不要造成半路拋錨，造成回堵。
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