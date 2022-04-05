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晴朗好天氣到周末 專家指近期即使有颱風影響機會偏低

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地仍是晴到多雲的穩定天氣，白天溫度持續回升，高溫普遍可到25-27度以上，中南部甚至有機會來到30度以上高溫。本報資料照片
今天各地仍是晴到多雲的穩定天氣，白天溫度持續回升，高溫普遍可到25-27度以上，中南部甚至有機會來到30度以上高溫。本報資料照片

今天是清明節連續假期最後一天，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，各地仍是晴到多雲的穩定天氣，僅東半部有局部零星短暫陣雨機會，白天溫度持續回升，各地白天高溫普遍可到25-27度以上，中南部甚至有機會來到30度以上高溫。

夜晚清晨因為輻射冷卻作用，空曠地區仍可能有14-16度的低溫，日夜溫差變化較大，早出晚歸要注意穿著。夜晚到清晨之間因為溫度較低的關係，西半部有局部霧出現機會，提醒開車用路人要小心安全。

他說，明天天氣仍穩定，台灣附近水氣少，各地為晴到多雲天氣，僅東半部有局部零星短暫陣雨，西半部夜晚清晨有局部霧，白天溫暖，夜晚清晨稍涼，日夜溫差變化大。

周四東北季風稍微增強，但是影響有限，除東半部有短暫陣雨外，西半部維持晴到多雲天氣，北台灣溫度略降，其他地方仍然溫暖。

他說，周五東北季風又逐漸減弱，周六、周日受高壓迴流影響，風向漸轉東南到偏南風，東半部仍有局部短暫陣雨，西半部天氣持續穩定，台灣附近轉為偏南風後，除了溫度更加回升，開始覺得有些悶熱外，西半部夜晚清晨起霧的機會更為增加，提醒用路人要注意安全。

吳聖宇說，未來一段時間因為北邊的天氣系統都在北方較遠處活動，對台灣天氣的影響不大，相對的，南邊的熱帶擾動則有發展的機會，尤其是接近本周末，在菲律賓附近或其以東的熱帶洋面上可能有較明顯的擾動出現。

他指出，雖然依照目前的預報資料來看，即使有熱帶性低氣壓甚至颱風出現，影響台灣天氣的機會也是偏低，但是這也代表沉寂已久的低緯度區域系統發展慢慢要重新啟動了，隨著季節逐漸在轉換，未來除了北邊的鋒面系統外，也要開始留意南邊熱帶擾動發展變化的情況。

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