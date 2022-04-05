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停航4天布袋澎湖客輪復航 餐廳：訂席取消大半收入銳減

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣布袋港開往澎湖馬公港客輪，清明連假停航4天，今天天氣放晴，海象變好，客輪復航，上下午往返各2艘客輪，共載客500人。記者魯永明／攝影
嘉義縣布袋港開往澎湖馬公港客輪，清明連假停航4天，今天天氣放晴，海象變好，客輪復航，上下午往返各2艘客輪，共載客500人。記者魯永明／攝影

嘉義縣布袋港開往澎湖馬公港客輪，清明連假，6家客輪公司10艘客輪訂位客滿，假期前，大陸冷氣團南下，海象變差，1日到3日停航，原預訂昨天復航，結果海象仍未好轉，持續停航，今天天氣放晴，海象變好，客輪復航，上下午往返各2艘客輪，共載客500人。

布澎海上藍色公路雖復航，但今天清明連假最後一天，有布袋餐廳業者無奈說，原期待清明連假靠布澎客輪，大發利市，原被訂60桌，結果因天氣變差停航，被退訂到只剩3桌，收入銳減，不只農夫要看天吃飯，做生意也要看老天臉色。

台灣港務公司高雄分公司布袋管理處說，上、下午，太吉之星、雲豹客輪各有1班，往返布袋港、澎湖馬公港，共載客500人，清明連假因氣象局預報布袋澎湖間海象惡劣，風力7至8級，浪高3公尺以上，取消航班，受影響遊客逾7千人，許多旅客轉搭民航機到澎湖掃墓、渡假。

港務公司與交通部航港局合作，斥資2.38億元，打造嘉義縣現代化布袋商港旅客服務中心，3月18日啟用試營運，旅客大讚五星級，迎接清明連假，6家客輪公司10艘客輪復航，清明連假訂位客滿，為因應需求，客輪加開航班，沒料到碰到老天變臉，船班取消，期待本月下旬澎湖花火節旅遊旺季到來。

嘉義縣布袋港開往澎湖馬公港客輪，清明連假停航4天，今天天氣放晴，海象變好，客輪復航，上下午往返各2艘客輪，共載客500人。記者魯永明／攝影
嘉義縣布袋港開往澎湖馬公港客輪，清明連假停航4天，今天天氣放晴，海象變好，客輪復航，上下午往返各2艘客輪，共載客500人。記者魯永明／攝影
嘉義縣布袋港開往澎湖馬公港客輪，清明連假停航4天，今天天氣放晴，海象變好，客輪復航，上下午往返各2艘客輪，共載客500人。記者魯永明／攝影
嘉義縣布袋港開往澎湖馬公港客輪，清明連假停航4天，今天天氣放晴，海象變好，客輪復航，上下午往返各2艘客輪，共載客500人。記者魯永明／攝影
嘉義縣布袋港開往澎湖馬公港客輪，清明連假停航4天，今天天氣放晴，海象變好，客輪復航，上下午往返各2艘客輪，共載客500人。記者魯永明／攝影
嘉義縣布袋港開往澎湖馬公港客輪，清明連假停航4天，今天天氣放晴，海象變好，客輪復航，上下午往返各2艘客輪，共載客500人。記者魯永明／攝影

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