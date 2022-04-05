大腸桿菌群超標10倍 頭份石觀音取用山泉水仍絡繹不絕

苗栗縣列管5處山泉水熱門取用地點，縣府環保局公布最新抽驗結果，3處不符合飲用水水源水質標準，其中，頭份市石觀音大腸桿菌群超標10倍，但民眾取用仍絡繹不絕。

環保局今年3月8日、9日抽驗銅鑼鄉新雞隆、公館鄉福基村、頭份市石觀音，及銅鑼鄉竹森村2處山泉水的水源水質，項目包括pH值、大腸桿菌群、色度、總硬度、濁度、氯鹽、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、硫酸鹽、氨氮10項，有3處不合格。

其中，新雞隆大腸桿菌群測值210CFU/100mL、石觀音大腸桿菌群測值500CFU/100mL，標準50CFU/100Ml，福基村的濁度6.0NTU，標準4.0NTU，其餘地點及項目，均符合飲用水水源水質標準。

石觀音大腸桿菌群項目超標10倍，取水處張貼有媒體相關報導，取水民眾仍絡繹不絕，一名婦人不在意水質超標，表示山泉水很甜，因此大量取用煮開水、煮飯，都是煮沸後使用，不會生飲。

環保局長陳華盛表示，近來連日降雨，建議避免取用山泉水，若民眾取用山泉水、井水作為飲用水源時，務必經煮沸後再飲用，以確保飲用水安全及身體健康，環保局持續抽驗飲用水水源水質把關安全。