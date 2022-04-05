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不斷更新／收假日北返12地雷路段 建議上午9時前出發

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不斷更新／收假日北返12地雷路段 建議上午9時前出發

聯合報 / 記者邱瓊玉董俞佳楊德宜／台北即時報導
今天清明連續假期收假日。記者陳弘逸／攝影
今天清明連續假期收假日。記者陳弘逸／攝影

（7:00更新）

今天清明連續假期收假日，目前國道各路段交通順暢。高速公路局預估今天國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局預判今天重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統及國10東向鼎金系統-燕巢，建議西部國道南部地區用路人上午9時前出發，中部地區用路人中午12時前出發；國5北向用路人建議上午9時前出發。

今天國道相關疏導措施包括：7-19時封閉國1虎尾北向入口及國3名間雙向入口、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、14-21時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局提醒近期季節替換，清晨時偶有濃霧發生，請民眾行車注意車前狀況並保持安全距離，如遇車多壅塞情形仍請耐心駕駛。

國道疏導措施。圖／高公局提供
國道疏導措施。圖／高公局提供
國道疏導措施。圖／高公局提供
國道疏導措施。圖／高公局提供

國道 宜蘭

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