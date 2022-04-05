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晴朗穩定注意晨霧 吳德榮：熱擾動若成4月颱襲台機率低

聯合報 / 記者邱瓊玉楊德宜／台北即時報導
今、明兩天高壓迴流影響，西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率。本報資料照片
今、明兩天高壓迴流影響，西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，台灣東方海面有鬆散低層雲，東側近海有零星回波，東半部有局部雨；西半部局部地區有輻射霧。

他說，今、明兩天高壓迴流影響，西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率。氣溫略回升；白天北舒適、南微熱，夜間有輻射冷卻作用，清晨氣溫偏低，中南部日夜溫差達15度。北部14至26度，中部13至29度，南部15至31度，東部16至28度。

吳德榮表示，周四東北風略增強，僅迎風面北海岸、北部山區雲量稍增、有飄零星小雨的機率，其他各地天氣沒有改變。周五至下周一西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫逐日漸升，西半部白天暖熱，週末至下周一北台高溫升至30度，中南部更高達32度以上；早晚仍偏涼。

他說，各國模式持續模擬南海至菲律賓東方海域一帶，4、5天後，有兩個熱帶擾動活動的跡象；但各模式皆有不確定性，模擬的位置、強度，有顯著差異。歷史資料顯示，4月颱直接侵襲台灣的機率是非常低的，但是否會對台灣天氣帶來間接的影響，則是未來觀察的重點。

吳德榮 天氣動態

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