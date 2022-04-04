明天返程怎麼走？高公局交通全攻略搶先看

明天是清明連假收假日，高工局表示，預估國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統及國10東向鼎金系統-燕巢，建議西部國道南部地區用路人於9時前出發，中部地區用路人於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

高工局說，明日國道相關疏導措施包括：7-19時封閉國1虎尾北向入口及國3名間雙向入口、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、14-21時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

而今日下午，國道壅塞路段包括國1北向新竹至湖口、南屯至大雅、西螺服務區至北斗、大林至斗南、彰化系統至埔鹽系統、永康至台南、北向內湖至五堵、大雅至台中系統；國3北向關西服務區至龍潭、新竹系統至寶山休息站、大山至西濱、梅山至古坑服務區；國5北向宜蘭至坪林；國6西行國姓至霧峰系統，其餘路段均能維持行車正常。截至18時，國道交通量為81.5百萬車公里，預估今日交通量為118百萬車公里，仍在預期範圍。