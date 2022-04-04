國5北返爆車潮回堵6公里 紫爆路段車速僅「個位數」

清明連假結束的前一天，國道5號近中午即湧現北返車潮，匝道儀控及主線儀控全啟動；下午雪隧南口回堵6公里，壅塞路段時速不到10公里，有人從宜蘭市出發開了1個多小時還上不了國5，陷入車陣龜速走停，今天預估要塞到深夜才能紓解。

今天是清明連假第三天，國5在上午就已經出現大量北返車潮，下午2點至晚上9點實施高乘載管制，今天下午高乘載實施前曾出現一波大車流，目前持續車多回堵。

傍晚5點半，雪隧一路從南口往回堵，紫爆長達6公里，甚至時速只有個位數，民眾抱怨龜速，有人從宜蘭市出發塞在半路，進退不得，開了1個多小時，還上不了國5，大嘆北返之路路難行；今天預估晚上9點高乘載結束後，國5會再爆一波車流，要塞到入夜後才會紓解。