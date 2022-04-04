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國5北返爆車潮回堵6公里 紫爆路段車速僅「個位數」
清明連假結束的前一天，國道5號近中午即湧現北返車潮，匝道儀控及主線儀控全啟動；下午雪隧南口回堵6公里，壅塞路段時速不到10公里，有人從宜蘭市出發開了1個多小時還上不了國5，陷入車陣龜速走停，今天預估要塞到深夜才能紓解。
今天是清明連假第三天，國5在上午就已經出現大量北返車潮，下午2點至晚上9點實施高乘載管制，今天下午高乘載實施前曾出現一波大車流，目前持續車多回堵。
傍晚5點半，雪隧一路從南口往回堵，紫爆長達6公里，甚至時速只有個位數，民眾抱怨龜速，有人從宜蘭市出發塞在半路，進退不得，開了1個多小時，還上不了國5，大嘆北返之路路難行；今天預估晚上9點高乘載結束後，國5會再爆一波車流，要塞到入夜後才會紓解。
由於明天是清明連假的最後一天，仍會有北返車潮，高公局呼籲用路人儘早出門，如果國5車多壅塞，請用路人可改走替代道路，行駛北宜公路再從坪林銜接國5，或走濱海公路，以避開雪隧車潮。
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