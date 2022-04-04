快訊

黃偉哲和確診者足跡重疊 快篩結果出爐

不再公布大眾運輸足跡 北市府曝原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國5北返爆車潮回堵6公里 紫爆路段車速僅「個位數」

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
清明連假，國5北返爆出大量車潮，雪隧的紫爆路段車速只有「個位數」，用路人大嘆龜速路難行。 圖／截自高公局路況即時系統
清明連假，國5北返爆出大量車潮，雪隧的紫爆路段車速只有「個位數」，用路人大嘆龜速路難行。 圖／截自高公局路況即時系統

清明連假結束的前一天，國道5號近中午即湧現北返車潮，匝道儀控及主線儀控全啟動；下午雪隧南口回堵6公里，壅塞路段時速不到10公里，有人從宜蘭市出發開了1個多小時還上不了國5，陷入車陣龜速走停，今天預估要塞到深夜才能紓解。

今天是清明連假第三天，國5在上午就已經出現大量北返車潮，下午2點至晚上9點實施高乘載管制，今天下午高乘載實施前曾出現一波大車流，目前持續車多回堵。

傍晚5點半，雪隧一路從南口往回堵，紫爆長達6公里，甚至時速只有個位數，民眾抱怨龜速，有人從宜蘭市出發塞在半路，進退不得，開了1個多小時，還上不了國5，大嘆北返之路路難行；今天預估晚上9點高乘載結束後，國5會再爆一波車流，要塞到入夜後才會紓解。

由於明天是清明連假的最後一天，仍會有北返車潮，高公局呼籲用路人儘早出門，如果國5車多壅塞，請用路人可改走替代道路，行駛北宜公路再從坪林銜接國5，或走濱海公路，以避開雪隧車潮。

清明連假，國5北返爆出大量車潮，雪隧的紫爆路段車速只有「個位數」，用路人大嘆龜速路難行。 圖／截自高公局路況即時系統
清明連假，國5北返爆出大量車潮，雪隧的紫爆路段車速只有「個位數」，用路人大嘆龜速路難行。 圖／截自高公局路況即時系統

車潮 高乘載管制 雪隧 宜蘭

延伸閱讀

清明連假北返車潮 石碇路段回堵

蘇花路廊湧現北返車潮 警方輪流放行疏導交通

直播／清明連假疫情持續燒 本土+133、境外+142例

清明連假第3天回暖 大量人車潮擠爆陽明山

相關新聞

終於放晴國道3路段上午壅塞 下午注意12地雷路段

清明連假第三天天氣好轉，截至上午11時，國道全線交通量為30.5百萬車公里，預估今日交通量為118百萬車公里，仍在預期流...

影／天氣回暖 合歡山「水晶宮」竟結冰原因曝光

合歡山昨天降雨夾冰霰，但台14甲線32K「水晶宮」路段並未結冰，今天轉晴且氣溫回升，反而卻結冰了，經警調查是，邊坡落石阻...

高雄甲仙規模4.8地震 網友：6樓有感以為酒還沒退

中央氣象局今天上午發布第36號顯著有感地震報告，震央在高雄市政府北北東方58.5公里的甲仙區，地震深度8.4公里，芮氏規...

上午9時50分高雄甲仙規模4.8地震 最大震度高雄4級

中央氣象局發布第36號顯著有感地震報告，發震時間為上午9時50分，在高雄市政府北北東方58.5公里 ，位於高雄市甲仙區，地震深度8.4公里，芮氏規模4.8。

本週氣溫逐步回升 西半部留意10度日夜溫差

氣象局今天表示，本週天氣大致上愈來愈溫暖，每天都較前一天再回升攝氏1、2度，西半部需留意日夜溫差可能達10度；菲律賓東方...

國5北返爆車潮回堵6公里 紫爆路段車速僅「個位數」

清明連假結束的前一天，國道5號近中午即湧現北返車潮，匝道儀控及主線儀控全啟動；下午雪隧南口回堵6公里，壅塞路段時速不到1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。