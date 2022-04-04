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明天收假日 公路總局曝易壅塞的地雷路段

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

公路總局表示，今(4)日截至下午4時止，省道多處路段已湧現返回工作地車潮，包含台9線蘇花公路崇德、和仁至南澳路段、礁溪路段及南迴公路草埔路段、台2線東北角及關渡~淡水路段、台3線大溪~慈湖、台21線日月潭路段、台18線接國3中埔交流道路段、台86線接國3關廟交流道路段及台1線水底寮路段等。

明(5)日為清明連假最後一日，公路總局預估省道主要幹道將持續湧現返回工作地車潮，包含北部地區台61線鳳鼻~香山路段、台2線東北角及關渡~淡水路段，中部地區的61線竹南路段、台74線快官~成功及大里~霧峰路段，南部地區台9線南迴公路、台86線接國3關廟交流道等，以及東部地區的台9線蘇花路廊及礁溪路段，預估仍會有車多或壅塞情形。公路總局提醒用路人，出發前多查詢即時路況，避開尖峰時段，並請與前車保持安全車距，勿超速及疲勞駕駛。

公路總局說，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，到今天中午12時，西部國道客運共計行駛1903班次，疏運2萬7633人；東部國道客運路線共計行駛422班次，疏運6097人。

明日為清明連續假期最後一日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有59.01%空位，東部國道客運尚有80.63%空位，有搭乘需求之民眾，歡迎至各客運業者網站查詢。

國道客運 連假

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