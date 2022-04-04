蘇花路廊湧現北返車潮 警方輪流放行疏導交通

蘇花路廊今天午後出現北上車潮，直到下午每小時都維持1100輛次通行，花蓮警方在台9線崇德管制站採「雙單線輪流放行」疏導交通。明天連假最後一天，公路總局預估蘇花路廊整天可能出現高達1萬7千輛次的北返車潮，請用路人提早規畫行程。

公路總局表示，蘇花路廊下午已出現大量北返車潮，崇德路段北上車流自上午11點開始，下午均維持每小時1千至1100輛的疏運量能。

壅塞路段包括台9線谷風隧道至漢本高架橋路段、中仁隧道、和仁路段及仁水隧道。車多路段則是台9線東澳山區道路至新澳隧道、南澳北溪橋至武塔高架橋路段、觀音隧道、漢本高架路段至和平路段及崇德路段。